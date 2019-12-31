Вспоминаем, каким был уходящий год и встречаем новый 2020-ый Поздравление редакции

Русская редакция портала DELFI поздравляет вас с Новым годом и предлагает вспомнить о том, какие события и процессы оказывали влияние на жизнь в Литве уходящем году. Мы отобрали пять ключевых моментов, список которых может быть продолжен и вами в отзывах к этой публикации.

Выборы президента

Некоторые соседи удивлялись: "странные люди литовцы, выборы на носу, а они до сих пор не знают, кто будет президентом". Действительно, в первом туре на этот пост претендовали 9 кандидатов. Во второй тур вышли экономист Ингрида Шимоните и финансист Гитанас Науседа. 26 мая Науседа победил, набрав 65,86% голосов, а его соперница Шимоните получила 32,86%. После выборов кардинально в политике ничего не поменялось. К примеру, перед недавним саммитом НАТО новый литовский президент призвал Альянс признать Россию угрозой.

Пожар в Алитусе

Горелым запахло в октябре: загорелся склад, где хранилось около двух тысяч тонн использованных шин. Полыхало на площади в два квадратных километра. Пожар длился 9 дней и привел к выбросу большого количества вредных веществ в атмосферу. В Алитусе и Алитусском районе была объявлена экстремальная ситуация. Вместе с огнем и дымом вылезли другие неприятные вещи: для тушения пожара задействовали строительную технику за 300 километров от города, тогда как ближайшая была всего за 100 км в Вильнюсе. Кроме того, к ликвидации бедствия почему-то не привлекли военные подразделения, хотя в других странах это обычная практика. Расследование, конечно, идет, но почему загорелось до сих пор никто не знает. Вся система получила важный урок, и теперь многое предстоит менять.

Захоронение останков участников восстания 1863–1864 годов

Останки 20-ти участников восстания, направленного против российской империи, перезахоронены в ноябре. Среди перезахороненных и Кастусь Калиновский – один из лидеров восстания, которого в Литве, Польше и Беларуси многие считают национальным героем. Он выступал с идеями широкой автономии Литвы и Беларуси в рамках Речи Посполитой, за восстановление которой боролись повстанцы. Место захоронения казненных тогда сравняли с землей, и лишь в 2017 году, в ходе раскопок на Замковой горе в центре Вильнюса, были обнаружены их останки. В перезахоронении заключена глубокая гуманистическая идея: за идеалы стоит бороться, и если ты проиграл сегодня, твои идеалы все равно победят завтра.

"Оскар" современного искусства

На 58-ой Венецианской бьеннале современного искусства литовский павильон впервые получил основную награду - "Золотого льва". Этой награды удостоилось работа Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите - опера-перфоманс "Солнце и море (Марина)", в которой деятели искусства поднимают темы изменений климата, телесности, экологии и потребительства. На лежащих на 35 тоннах песка и поющих на протяжении 8 часов отдыхающих зрители имеют возможность смотреть с балкона. Биеннале организуется каждые два года и считается самой престижной с мире выставкой современного искусства. А тема действительно актуальная.

Новые температурные рекорды

Минувшее лето снова ошеломило Литву жарой. Метеорологи зафиксировали 6 так называемых тропических ночей, когда температура не опускалась ниже 20 градусов. 12 июня был достигнут новый температурный рекорд: в Кайшядорисе столбик термометра показал 37,7 градусов по Цельсию (до этого рекордная температура в Литве была зафиксирована в 2016 году и составляла 35,4 градуса). Свой сюрприз преподнес и ноябрь: в Вильнюсе было 14,5 градусов, а в Варене и того больше, 15,4 по Цельсию (предыдущий рекорд, 14, 6 градусов, был поставлен в 1968 году). Так что в Литву приходит культура кондиционеров. В прежние годы они были не нужны, а этим летом их буквально расхватали: в начале июня продажи выросли в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.

Foto: M. Milinio nuotr.

А вот в декабре можно было сэкономить на отоплении. Впрочем, у зимы еще есть два месяца на то, чтобы вступить в свои права.

В наступающем году, каким бы он ни был - холодным, жарким или умеренным - мы желаем вам оставаться такими же требовательными к нам, не скупиться на конструктивную критику и объективную похвалу нашей работы.

Счастья, любви, удачи и здоровья тебе, читатель. С праздником!