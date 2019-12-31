"Охота" на депутатов в последний день уходящего года: кого удастся найти на рабочем месте

Кристина Поците ; Арнас Мазетис , ru.DELFI.lt

31 декабря после обеда журналисты DELFI решили провести эксперимент и проверить – удастся ли найти кого-либо в парламенте в этот день? На первый взгляд коридоры парламента пусты и безжизненны.

К сожалению, эксперимент был не очень удачным, найти на месте удалось лишь нескольких политиков. Кабинеты Альгирдаса Сисаса, Римантаса Дагиса, Аурелиюса Вериги, Антанаса Матуласа были закрыты. Сами политики сказали, что в этот день они работают в округах. А те, кто в этот день были на работе, сказали, что у них были незаконченные дела. Первым журналисты нашли консерватора Лауринаса Кащюнаса. "Привожу все немного в порядок, работаю над одним проектом", – сказал депутат. Политик заверил, что находится на работе с 10 ч. "Постригся и пришел, около 10 ч. Видел сегодня в сейме только консерваторов", – сказал он. А депутат Эмануэлис Зингерис удивился, увидев в парламенте журналистов. "Видите ли, я живу политикой", – ответил он на вопрос, почему он в парламенте. В своем кабинете работал и депутат Робертас Шаркницкас. "Я решаю вопрос реформы школ в Алитусе. Недавно я приехал из Министерства науки и образования, встречался с министром", – сказал политик.

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