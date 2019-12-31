Натуралисты сняли в Литве на видео семейство волков

В Каршувской пуще, занимающей территорию 40 000 га, работники Вейшвильского государственного природного резервата сняли на видео большую стаю волков.

Директор резервата Альгис Бутлерис признал, что до сих пор удавалось снять по несколько животных, а тут в одном месте их было восемь. Это не первая удача натуралистов резервата.

"Мы постоянно ставим камеру на новое место. Устанавливаем ее в тех местах, где животные кормятся, живут. Восемь волков в одном месте - это много. В прошлом году мы видели девять волков. Это самое большое количество", – сказал директор.

Он признал, что сейчас ждет появления медведя, но случится ли это, неясно. Каршувская пуща - четвертая по величине в Литве, однако она отделена от других лесов Литвы, нет коридоров для миграции, по которым медведь мог бы прийти из Беларуси.

Кроме медведя, в этом резервате видели всех известных в Литве хищных животных. Летом удалось запечатлеть рысь. По словам директора резервата, сложнее всего было снять на видео не хищников, а бобра.

"Что касается опасности, которую волки представляют для людей, я думаю, это психологическая проблема самих людей. Они не будут на нас нападать, ели мы не будем их трогать. Я сам однажды напугал трех волков, которые в то время ели лося. Ничего не произошло. Опасность, которую они якобы представляют, преувеличена", – сказал Бутлерис.