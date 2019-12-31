Советник президента Литвы сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

По словам советника президента Литвы, при изменении модели обслуживания терминала Клайпедского СПГ не были приняты во внимание перспективы крупнейшего его потребителя и одного из основных операторов терминала - йонавского производителя удобрений Achema.

По мнению главы группы советников по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, эксперта по энергетике Ярослава Неверовича, долгосрочная стратегия обслуживания терминала СПГ была основана на предположении, что обстоятельства не изменятся и что Achema по-прежнему будет использовать газ в тех же объёмах, что и сегодня. Однако, если обстоятельства изменятся, говорит он, уплачиваемые Achema текущие эксплуатационные расходы по содержанию терминала должны будут оплачивать другие пользователи.

"Основной вопрос, который, возможно, недостаточно обсуждался, - это проблема Achema, основного потребителя газа в Литве", - заявил Я.Неверович во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, оператор терминала Klaipedos nafta занял 134 млн евро у Северного инвестиционного банка (СИБ), и при перераспределении эксплуатационных расходов предполагалось, что микро- и макроэкономические условия у бизнеса до 2044 года будут достаточно хорошими.

"Но что, если эта стратегия и обстоятельства изменятся? Тогда 50% всех этих расходов должны будут нести все потребители, поскольку в Литве не останется того газа, который прибывает в Литву для потребления и тех, кто его оплачивает", - вопрошает Неверович.

"На эти вопросы нужно ответить. Является ли эта модель устойчивой, правильна ли она или имеется, возможно, лучшая альтернатива", - добавил он.

25-летний кредит СИБ с 1 января снизит затраты на обслуживание Клайпедского терминала СПГ и значительно сократит стоимость газа для потребителей.

Ранее сообщалось, что плата за терминал СПГ для всех потребителей газа в стране с января снизится примерно на 40%, т.е. почти на 27 млн евро - от примерно 62 млн до 36 млн евро. Achema, которая импортирует около половины газа, ввозимого через терминал СПГ в этом году, до сих пор за техническое обслуживание платила около 20 млн евро в год.

Входящий в Achemos grupe завод Achema, который владеет 10% акций Klaipedos nafta, подаёт в суд на практически все решения, связанные с техническим обслуживанием терминала СПГ. Лида Лубене, основной акционер группы, объяснила в июле этого года, что Министерство энергетики, крупнейший акционер компании, угрожает повысить плату за терминал, а это уже грозит Achema банкротством.