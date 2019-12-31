Врачи о дежурствах в Новогоднюю ночь: особенно горько, когда страдают дети

По традиции в конце года специалисты разных сфер упоминают об опасности, которую таит неосторожное обращение с фейерверками и другой пиротехников. Говорят и о том, какой вред это приносит окружающей среде – включая глобальное потепление.

По словам химиков, в состав пиротехники входят химические соединения 18 видов, большая их часть представляет опасность для людей. Поэтому не рекомендуется дышать воздухом, насыщенным дымом от фейерверков (особенно детям). Врачи в свою очередь напоминают о несчастных случаях, к которым приводит неосторожное обращение с пиротехникой.

Офтальмолог Каунасской клиники Ремигиюс Грицюс рассказал о своих воспоминаниях, связанных с дежурствами в новогоднюю ночь.

По словам врачей, особенно много несчастных случаев с использованием пиротехники было тогда, когда ее не продавали в магазинах. Тогда появлялись умельцы, которые изготавливали их самостоятельно. Сейчас некоторые люди ящиками покупают готовую продукцию. Эксперты сообщают, что 70% продаваемой в Литве пиротехники были произведены в Китае, 30% - в Индии, еще 10% - в других странах. Это не всегда качественная продукция, а если еще не соблюдаются правила безопасности, то несчастья случаются нередко.

"Всегда у коллег в новогоднюю ночь работы было достаточно, –приходилось спасать зрением многим И муж одной нашей коллеги лишился глаза в новогоднюю ночь по неосторожности, виной была пиротехника. Кажется, человек смышленый, соблюдал все правила, но салют был некачественным.

Еще хорошо помню такой случай, когда пострадал стоявший на балконе мужчина, который наблюдал за фейерверками. Ракета, запущенная соседом, полетела не вверх, а в сторону и попала мужчине прямо в глаз", - рассказал Грицюс.

По его словам, врачи-травматологи готовы оказать помощь в любую минуту. И хотя тяжелых травм глаз стало меньше, каждая травма несет не только боль, но и сложное и длительное лечение, а иногда приводит к лишению зрения. Ведь химический ожог, удар (травмы часто бывают смешанными) приводят к серьезным изменениям, поэтому глаз не всегда удается спасти. Особенно тяжело, когда страдают дети.

Врач Каунасской клиники Эдита Пуоджювене поделилась статистикой: в США 5% пациентов с травмами глаз получают их в результате использования пиротехники. В Венгрии, где жителям запрещено использовать пиротехнику, это 1%, в Литве – 2% травм.

Грицюс убежден, что в Литве салюты должны запускать только профессионалы. Жители не должны заниматься самодеятельностью.

"Мы с коллегами много лет наблюдаем за ситуацией и считаем, что должны запретить продажу петард, другой пиротехники. Не вся продукция качественная, – часто "взрывается не так, как должна".

Особенно надо учитывать, что не всегда фейерверки запускают трезвые люди, часто спешат, считают удары часов, не выполняют требования безопасности. После таких несчастий государство платит большие деньги за лечение таких людей. Хуже всего бывает, когда после таких травм человек становится инвалидом на всю жизнь.

Поэтому праздничные фейерверки должны запускать профессионалы", - считает Грицюс.