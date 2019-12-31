Мужчина стал "богачом" не по своей воле: когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно

Живущего в Вильнюсе Владимира (настоящее имя редакции известно) можно было принять за богача. По данным Regitrа, у 60-летнего мужчины есть 168 автомобилей. Однако он об этом узнал только после того, как стал получать штрафы за превышение скорости и жалобы на оставленное без присмотра имущество.

DELFI удалось узнать о невероятном деле, которое расследовала вильнюсская полиция. Сообщается, что была задержана группа из трех сообщников, которых подозревают в совершении ряда преступлений: подделки документа, использования фальшивого документа, незаконной хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности.

Полицейские второго комиссариата Вильнюса выяснили, что подозреваемый Р.K., действовал вместе с сообщниками Б.Б. и E.Б., вероятно, подделал документ и незаконно использовал его.

По предварительным данным, с 3 июня 2018 года до 10 декабря 2018 года подозреваемый Р.K., незаконно завладев документами пострадавшего (имя и фамилия редакции DELFI известны), заранее распечатал документы на покупку автомобилей. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые использовали документы и так совершали преступления.

По данным полиции, Р.K. вместе с Б.Б. и E.Б. незаконно зарегистрировали на сайте Regitra на имя пострадавшего 168 автомобилей.

По словам главы комиссариата Эрикаса Яловикаса, нанесенный ущерб составляет 118 000 евро.

"Эти люди, чтобы избежать уплаты налогов, "вешали" автомобили на одного человека. Они надеялись, что им удастся избежать уплаты налогов. Например, уплаты НДС, который пришлось бы платить, если бы они зарегистрировали компанию", – сказал комиссар.

Подозреваемые использовали немало договоров о купле-продаже с данными пострадавшего (именем, фамилией и личным кодом). По предварительным данным, подпись, которую ставили подозреваемые, была выдуманной.

Полиция выяснила, что договоры подписывались в разных городах Литвы (Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Плунге, Паневежисе и др.). В день иногда заключали по несколько договоров.

"Они покупали какой-нибудь дешевый автомобиль. По правилам, его надо утилизировать, сдать на свалку, но они этого не делали. Просто разбирали, забирали необходимые детали, а остатки оставляли где-нибудь во дворе", – рассказал Яловикас, заметив, что это и помогло следствию.

"Стали поступать жалобы на этого человека. А также штрафы за нарушение ПДД, а у него лично нет ни одного автомобиля", – сказал комиссар.

Он заметил, что ответственность грозит и продавцам: "Они просто хотели избавиться от ненужной вещи и не проверяли, кому продают".

По данным полиции, подозреваемые скупали автомобили, которые шли на металлолом. Продавцы не проверяли документы покупателя, просто подписывали заготовку и передавали договор Regitra, где его регистрировали.

Выяснилось, что на имя пострадавшего зарегистрировали 168 автомобилей. По данным полиции, пострадавший за превышение скорости и брошенные автомобили получил штрафы на сумму больше 4000 евро.

Были такие случаи, когда в 2018 году фиксировали, что машины пострадавшего превышают скорость, а сам их "хозяин" в то время лежал в больнице, у него была сломана нога.

Подозреваемые намеренно не регистрировали свою деятельность в Государственной налоговой инспекции (ГНИ) - они разбирали автомобили и продавали детали. Кроме того, они не зарегистрировали свою деятельность в Государственном регистре по утилизации отходов, не получили необходимое разрешение на загрязнение и утилизацию опасных отходов.

Пострадавший Владимир сказал DELFI, что подозреваемые могли получить его данные, когда у него были проблемы с алкоголем.

"Один подозреваемый - его фотографию мне показали в полиции - был мне знаком когда, когда я очень пил. Два года назад после развода я месяц очень пил... - сказал он. – Мне сказали, что в 2014 году я дал ему доверенность на покупку машин. Надо быть дураком, чтобы такое сделать. Я тогда даже не был с ним знаком".

Владимир считает эту ситуацию примером того, что в законе есть брешь.

"Сейчас покупаешь машину, даешь договор, подделываешь подпись – больше ничего не надо", – сказал он.

О том, что ему принадлежит столько машин, Владимир узнал летом 2018 года.

"Я сломал ногу. Лежал в гипсе. Приходит почтальон и говорит, что я в Клайпеде превысил скорость. После этого почтальон стал приходить регулярно. То где-то не там в Каунасе припарковался. То брошена машина на ул. Парибё", – рассказал он.

После этого полиция начала расследование.

"Когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно", – сказал он, заметив, что ему от подозреваемых ничего не нужно.

"Мне ничего не нужно. Только чтобы этот кошмар закончился, – сказал Владимир. – Я официально работать не могу. Как мне работать? Буду только штрафы платить".