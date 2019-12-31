Избитый баскетболист остается в больнице, клуб остается в неизвестности

В рождественскую ночь в Клайпеде был избит баскетболист Эйнарас Тубутис. Врачи прооперировали его, однако, возможно, потребуется еще одна операция. Представители вильнюсской команды Rytаs, к системе которой относится 21-летний нападающий, желают Тубутису скорейшего выздоровления, однако пока неясно, когда он сможет вернуться на площадку.

На баскетболиста напали 26 декабря, около 4 ч. утра, когда он вышел из клуба на ул. Жвяю. У молодого человека сломана глазница и челюсть.

"Он еще в больнице, проводят обследование, возможно придется оперировать еще раз. Возможно, на следующей неделе будем знать больше, но в ближайший месяц он будет находиться под интенсивным наблюдением, а потом все будет зависеть от того, быстро ли все заживает", – сказал 30 декабря в интервью порталу Krepšinis.lt главный тренер команды Perlаs, в которой играет баскетболист, Эдвинас Юста.

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Полиция пока не нашла подозреваемых. Баскетболист сказал, что не знает, почему на него было совершено нападение.

Директор Rytаs Роландас Ярутис сказал Krepšinis.lt, что не может сказать, был ли игрок во время инцидента пьяным.

Пока неизвестны все обстоятельства происшествия, глава клуба не решается оценивать ситуацию и утверждать, что молодой баскетболист развлекался ночью в клубе.

"Скажу честно, у меня пока информации немного. Следователи сказали, что если будет новая информация, они информируют клуб. Эйнарас нам очень нужен, клуб его поддерживает, это наш игрок. Не нужны никакие упреки и поспешные решения, лучше не спешить. Да, есть всякие нюансы, но будем делать вывод, когда соберем всю информацию. Сейчас главное - здоровье баскетболиста", – сказал Ярутис.