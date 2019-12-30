Женщина проследила за подозрительным охотником и увидела, что он закапывает ее собаку

Праздничный период не для всех был радостным – жительница Каунаса Виктория Музникайте запомнит эти дни надолго, поскольку лишилась любимой собаки. 27 декабря поздно вечером она заметила, что пропала собака, а на следующий день она пришла в ужас, поняв, что собаку застрелил сосед и увез хоронить в лес в деревне Рукишкис. Женщина обвиняет соседа в жестоком обращении с животным, а мужчина уверяет, что просто облегчил страдания сбитой машиной собаки.

Собаке было меньше двух лет. Виктория обнаружила, что собака исчезла 27 декабря вечером, поэтому около 22 ч. отправилась на ее поиски и искала ночью и утром следующего дня. Тут она заметила, что ее сосед что-то погрузил в машину и уехал. Она решила проследить за ним.

"Он положил в машину нашу собаку вместе с курами, которые издохли два дня назад и отвез в лесок, находящийся в 3 км от дома, в деревне Рукишкис, Аникщяйский район. Он даже не старался прятать - просто выбросил из машины в стороне от дороги, но собака была белого цвета, не заметить ее было бы сложно. Гедрюс Жвикас (сосед – DELFI) так спешил, что не убедился в том, не следят ли за ним. А потом сразу поехал на охоту – да, этот человек с нестабильной психикой - охотник", – сказала Виктория.

Виктория подозревает, что сосед убил собаку за то, что она напала на его кур.

"Если собака это и сделала, мы ведь могли возместить ущерб, заплатить за них, но ведь никто не давал ему права убивать собаку. Такая собака была только у нас. Белая с голубыми глазами. Сосед знал, что собака наша, он не раз говорил, "в своих не стреляю", но как оказалось...", – рассказала женщина.

Она написала заявление в полицию.

Сосед сказал Виктории, что нечаянно сбил ее собаку, а потом пристрелил раненого пса, чтобы избавить от мучений.

DELFI связался с Охотничьим клубом Трауписа, чтобы узнать, известно ли его представителям об этой истории (сосед Виктории является членом этого клуба). Председатель Ричардас Шленис сказал, что не слышал об этом, поэтому не может комментировать действия Жвикаса.

Сам Жвикас подтвердил журналистам, что он застрелил собаку. Ему известно, что полиция начала расследование. "Я только помог ей, избавил от мучений. Я ехал домой, вдруг на дорогу выбежали две собаки – одна убежала, а другая не успела, упала, было много крови.

Я как охотник видел, что она получила травму позвоночника, задняя часть туловища обездвижена, собака скулит, воет, катается по земле. Я помог ей уйти", – сказал охотник.

После того как Виктория рассказала эту историю в фейсбуке, завязалась дискуссия. Участники дискуссии писали, что надо поднимать не только вопрос ответственности охотника, но и хозяйки собаки. Дрессировщик Литовского содружества кинологов Карина Щуцките сказала DELFI, что очень жалко собаку, ведь не она виновата в том, что так сложились обстоятельства, однако отвечает за свою собаку ее хозяйка.

"Если собака сбежала один раз - это случайность, но в данном случае, создается впечатление, что собака регулярно бегала без присмотра. В наше время это недопустимо. Собаку может сбить автомобиль, ранить другое животное, собака может попасть в капкан, упасть в колодец или стать жертвой злых людей", – заметила Щуцките.

Она прибавила, что такая собака может быть опасной для окружающих. Даже дружелюбная собака может стать участницей конфликта - подраться с другой собакой или, руководствуясь инстинктом охотника, напасть на других животных.

"Нам не известны все обстоятельства этого происшествия, но мы должны с уважением относится и к питомцам других людей. Неважно, кто они - собаки, кошки, хомяки или крысы. Они будут одинаково дорогими. Как в данном случае компенсация не утешит хозяев собаки, так и другому человеку куры могут быть важны не только в денежном эквиваленте. Надо заботиться о своих питомцах, всегда знать, где они и чем занимаются. Надо делать так, чтобы они не представляли опасности для других и сами были в безопасности", – сказала Щуцките.