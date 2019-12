Туристы из Китая запечатлели акт вандализма на видео и выложили его в интернет. На видео видно, как одна из женщин взяла крест и с презрением бросила его.

Представитель отдела по связям с общественностью ГКП Шяуляйского округа Артурас Шлявас сказал DELFI, что полицейские ездили на Гору крестов и собрали разбросанные и исписанные кресты.

"Мы сами привели все в порядок, положили кресты на место", – сказал он.

Заявление в связи с актом вандализма на Горе крестов поступило в полицию 29 декабря. Матонис сказал, что сначала полиция уточняла обстоятельства происшествия, после оценки собранных данных было решено начать расследование.

Расследование начато по 2 ч. 312 ст. УК ЛР (осквернение могилы или другого места публичного поклонения).

За такие действия грозят общественные работы, штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Расследование организуют и его возглавляют прокуроры Шяуляйской прокуратуры.

DELFI напоминает, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал этот инцидент постыдным и не делающим чести актом вандализма. По словам министра, с такими действиями мириться не будут.

На видео видно, как туристы из Китая не только бросают кресты, но и что-то пишут на них. На кресте в память семейства Чепасов по-китайски было написано: "Я надеюсь, что протестующие тараканы умрут. Я надеюсь, что в Гонконг скоро придет мир".

Информационное агентство BNS сообщало, что массовые протесты в Гонконге начались минувшим летом как реакция на проект закона об экстрадиции, который сейчас отозван. С тех пор демонстрации переросли в широкомасштабное сопротивление властям.

Shameful, disgraceful act of vandalism currently under investigation by Lithuanian authorities. Such behaviour can’t and won’t be tolerated. https://t.co/LgsxPVIiy2