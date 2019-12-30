Географ и его глобус. Учитель русской школы в новогоднем интервью

Василий Янкович – герой одной из самых рейтинговых публикаций RU DELFI в минувшем году. Он был героем нашего проекта Шестой урок, в котором учителя русских школ рассказывали о своей работе, о проблемах и достижениях литовского образования, о своем видении образовательной реформы.

Василий Янкович много лет работает учителем географии в вильнюсской гимназии Ювента. Нашим читателям он запомнился тем, что занимает активную жизненную позицию, участвуя в профсоюзном движении и добиваясь улучшения условий учительского труда. Помимо этого в прошедшем году учитель пробовал свои силы на политическом поприще: баллотировался в депутаты Вильнюсского городского совета.

Впрочем, Новый год – время отдыха. Пора немного расслабиться и поговорить неформально, о простых человеческих радостях и бедах. Ведущими этого интервью стали Андрей Марков и Евгений Соленков – известные в Литве шоумены и стэндаперы. К примеру, курит ли Василий Янкович? Есть ли у него Инстаграмм? Для чего вообще сегодня нужна его профессия? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем интервью!

Преподавание географии – это не только зубрежка домашнего задания и ответы в классе. Это еще и практические занятия, которые учат школьников живому общению с природой и вообще с окружающей действительностью. Такова философия его преподавания. Воспитанники Янковича учатся ориентироваться на местности, исследуют улицы Вильнюса. Помимо этого Василий Янкович участвует в проектах Евросоюза, бывая со своими учениками в Брюсселе и Страсбурге, в других европейских городах. География традиционно считается не самым популярным предметом, но благодаря усилиям Янковича в гимназии Ювента ученики нередко выбирают географию как госэкзамен.