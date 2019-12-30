18-летнего обвиняют в производстве и распространении детской порнографии

В Паневежской прокуратуре завершилось расследование дела, в котором 18-летнего жителя Утенского района Л.Ч. обвиняют в сексуальном насилии над малолетней девочкой, вовлечении ребенка в совершение преступления, использовании для съемок порнографии, развращении лица младше 16 лет, хранении детской порнографии.

Пострадавшие в деле - шесть девочек 12-15 лет, которые доверились неизвестному в социальных сетях.

Расследование провели криминалисты ГКП Утенского округа и Паневежская окружная прокуратура.

В ходе расследования выяснилось, что Л.Ч. с осени 2017 до весны 2018 г. создал в социальной сети Facebook страницы, представлялся подростком, завязывал контакты с несовершеннолетними девочками из разных городов Литвы. Когда девочки стали ему доверять, он просил у них прислать фотографии в стиле ню. Потом требовал еще более откровенные фотографии или видео, угрожал, что если они этого не сделают, перешлет имеющиеся фото родителям или друзьям.

Некоторые девушки выполнили требование Л.Ч., делали видео, прислали их ему. Л.Ч. размещал эти видео на сайты детской порнографии, а также разослал некоторым одноклассникам пострадавших.

Больше других пострадала одна девочка. Подозревают, что она боялась публичной огласки фотографий, поэтому Л.Ч. ее сексуально использовал, снимал акты с ней, а потом предал огласке. Подозрения в насилии были также предъявлены однокласснику Л.Ч.

По словам прокурора Ричардаса Юозайниса, несовершеннолетние излишне доверяют виртуальным друзьям, которые представляются под вымышленными именами, и под чужими снимками.

"Родители должны контролировать своих детей, предупреждать их о таящихся в интернете опасностях", – сказал прокурор.

Дело было передано в суд.