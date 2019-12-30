В Клайпеде - последняя партия СПГ в этом году

В понедельник новая небольшая партия природного газа от российской газовой компании Novatek прибыла на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). Это последний газовоз на терминал в этом году.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и toiletelfinder.com, судно Coral Favia пришвартовалось у терминала СПГ Independence. Груз прибыл из порта Высоцк, где расположен завод СПГ Novatek.

Оператор терминала компания Klaipedos nafta сообщила BNS, что Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.

В газовом году, начавшемся в октябре, это уже тринадцатое судно из Высоцка, откуда газовозы в Клайпеду доставляют по 6,5-9,5 тыс. кубов СПГ каждый.

С октября на терминал также прибыли шесть крупных судов из Норвегии, доставившие по 138 тыс. кубических метров СПГ в норвежского предприятия Equinor.