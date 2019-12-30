По соединяющему Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии участку ж/д путей уже прошел первый пробный поезд. Работы на участке протяженностью 19 км обошлись в 9,4 млн евро (без НДС), их выполнило эстонское предприятие по прокладке ж/д путей Vitras-S.

"Сделанная в прошлом ошибка наконец исправлена – ж/д рельсы снова соединили Мажейкяй в Литве и Реньге в Латвии. Этот участок в 19 км для нас важнее просто ж/д линии протяженностью 19 км. Это фундамент прочности отношений и развития бизнеса для нас и наших партнеров", – сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

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Как сообщает компания, контролируемое польским нефтеконцерном Orlen предприятие Orlen Lietuva теперь сможет возить свою продукцию по куда более короткому пути. До этого времени ее возили в Латвию через Шяуляй и Йонишкис.

"Наш бизнес будет успешнее, а это означает дополнительные доходы и для нас, и для госбюджета Литвы", – сказал для пресс-релиза гендиректор Orlen Даниэль Обайтек.

На участке восстановлены не только ж/д рельсы, но и отремонтированы другие дорожные строения – 5 переездов, 5 мостов, 6 пропускных пункта, вычищены водоотводные рвы, восстановлена система управления движением и пр.

Восстановить этот участок до конца нынешнего года компания Lietuvos gelezinkeliai обязалась перед Еврокомиссией (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала предприятие почти на 28 млн евро.