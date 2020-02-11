Как не потерять деньги на банковской карте: история загадочных платежей жителя Вильнюса

"Таких "не моих" платежей накопилось на сумму в 200 с лишним евро", - рассказал DELFI о своей проблеме читатель из Вильнюса Дмитрий. Как оказалось, в течении месяца с его карты регулярно списывались деньги за услуги, которые он даже не заказывал.

Накануне Дмитрий праздновал Хэллоуин, оплачивал покупки, и предположить не мог, что потратил так много.

"Праздновал Хэллоуин, потратил в клубе какую-то часть. Начал анализировать. Столько я потратить не мог. Оставалось 67 евро. Вечером пошел с друзьями в бар, выпил два пива, это 7 евро. Должно было оставаться 60 евро, - рассказывает Дмитрий. - На следующий день пошел в магазин, пытаюсь оплатить покупки — карта не проходит. Проверил баланс — остаток меньше 20 евро".

3 ноября Дмитрий решил проверить выписку со счета в электронном банкинге Šiaulių bankas. Поскольку в выходные дни выписка не обновляется, пришлось ждать до 4 ноября.

"4 ноябрь я открываю банкинг — там вместо 18 евро уже 7 осталось, куда ушли 11 евро — непонятно. Тут я понял, что что-то не так, потому что 2-3 числа я сидел дома, не совершал никаких покупок, - делится своей историей Дмитрий. - Выписка была неполной. Но даже в этой неполной выписке я увидел одну операцию с услугами за такси Bolt. Этого быть не может, потому что моя карта даже не привязана к приложению Bolt, и если я пользуюсь этим такси, всегда плачу наличными".

Днем 4 ноября Дмитрий отправился в центральное отделение Šiaulių bankas. Сотрудница банка сделала детализацию банковских операций по данному счету.

"Она начала смотреть операции по счету, спрашивала, какие из них мои, какие нет. И таких "не моих" платежей накопилось на сумму в 200 с лишним евро. Как оказалось, деньги с моей карты периодически списывались в начала октября, и в основном они шли на оплату такси Bolt и Uber, и еще Uber Еда. А приложений Uber у меня в принципе нет", - рассказывает Дмитрий.

Как оказалось, на карте нашего собеседника также была зарезервирована сумма в 100 с лишним евро. Это значит, что в случае пополнения счета эти деньги были бы списаны.

"Я написал претензию в банк. Мне сказали, что рассматривать ее будут в течении месяца, и деньги, которые были потрачены не мной, вернут", - рассказывает Дмитрий.

Сотрудница банка после разговора со службой безопасности предположила, что данные карты Дмитрия мог сфотографировать официант в кафе или баре, когда наш читатель потерял карту из виду или отвлекся, и ввел данные в свои приложения.

В этот же день Дмитрий написал заявлению в полицию. Было начато досудебное расследование по ч.1 статьи 215 УК ЛР.

Вечером 14 ноября средства, списанные со счета Дмитрия по вине мошенников, банком были возмещены.

DELFI направил запрос в Šiaulių bankas с просьбой разъяснить, как поступать в таких случаях.

"Такие ситуации не распространены, но они случаются. Каждый случай и его причина разные, поэтому мы каждый раз оцениваем ситуацию индивидуально. Естественно, клиенты чаще замечают подозрительные транзакции, посредством которым списываются большие суммы, нежели маленькие.

В любом случае мы всегда оперативно реагируем и советуем нашим клиентам уведомить банк, как только они заметят какие-либо неизвестные транзакции. И мы напоминаем, что необходимо скрывать свои данные для подключения и не раскрывать их неизвестным людям", - отмечает Моника Рожите, специалист по коммуникации банка Šiaulių banka.

Несмотря на то, что методы, используемые мошенниками, совершенствуются, способы защиты остаются универсальными, напоминает руководитель группы управления информационной безопасностью ЗАО Atea Томас Стамулис.

"Никогда и никому не раскрывайте данные своей карты или учетные данные интернет-банкинга.

Если вы получили электронное письмо, звонок или иным образом до вас дошла информация об исключительно больших скидках, высокодоходных вложениях, - знайте, что такие предложения приводят только к потере ваших денег.

Помните, что ни сотрудники банка, ни сотрудники полиции не запрашивают данные вашей карты для подключения к интернет-банкингу", - делится советами Т. Стамулис.

Безопасно ли пользоваться интернет-банкингом?

"Электронным банковским системам, таким как платежные системы с использованием банковских карт, предъявляются высокие требования к кибербезопасности и они обычно являются достаточно безопасными, - считает руководитель группы информационной безопасности. - Как банкам, так и торговцам необходимо регулярно оценивать системы для обеспечения безопасности и во избежание кибератак, но есть компании, которые не заботятся о безопасности своих систем, что может привести к утрате данных платежных карт клиентов или данных электронного банкинга, - это приведет к потере денежных средств".

Как не попасть в лапы мошенников?

"В большинстве случаев деньги похищают со счета, когда человек преднамеренно или непреднамеренно раскрывает данные своей карты или банковские реквизиты, не может идентифицировать фейковый веб-сайт или попадается на маркетинговые уловки. Необходимо всегда быть бдительными, предоставлять личные данные только проверенным лицам, не хранить большие суммы денег на платежных картах и пополнять карты только при необходимости", - заключает Т. Стамулис.

Отдел общественной информации Департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Центра национальной кибернетической безопасности при Министерстве национальной обороны (ЦНКБ) рекомендует пользователям обратить внимание на то, какой след они оставляют в Интернете, какие сайты просматривают и какие данные раскрывают.

"Рекомендуется всегда проверять надежность сайта, а также не публиковать слишком много информации в Интернете. Также часто используется подход социальной инженерии, т.е. используются человеческие эмоции, чтобы соблазнить, например, бесплатными подарками, напугать или даже шантажировать. ЦНКБ отмечает, что всегда следует оценивать информацию рационально, прежде чем нажимать на ссылки, предоставляя при этом ваши личные данные, не паниковать", - говорится в комментарии, присланном ЦНКБ.