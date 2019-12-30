События года: победа Науседы, пожар в Алитусе и Венецианская бьеннале

Самым важным событием в Литве в 2019 году стала победа Гитанаса Науседы на президентских выборах, утверждают опрошенные агентством BNS литовские журналисты.

В пятёрку важнейших событий также вошли пожар в Алитусе, триумф литовцев на Венецианской бьеннале современного искусства, расследование коррупции судей и вынесение приговора по делу о событиях 13 января 1991 года.

"Победа Г.Науседы открывает новую страницу в литовской политике, но отсутствие опыта и поддержки в Сейме пока ещё тормозят президентские амбиции оказывать существенное влияние на внутреннюю политику в целях выполнения предвыборных обещаний по созданию "государства всеобщего благополучия", - считает главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис.

Далее пятёрка важнейших событий в Литве включает в себя "обмен шпионами" между Литвой, Россией и Норвегией, дискуссии относительно мемориальной доски Йонаса Норейки, перезахоронение останков участников восстания 1863–1864 годов, выборы в муниципальные советы и узаконивание индивидуальной конституционной жалобы.

По мнению литовских журналистов, самыми важными для мира были протесты в Гонконге, демонстрации против изменения климата, избрание Владимира Зеленского президентом Украины, изменения в британском правлении и импичмент президенту США Дональду Трампу.

В опросах участвовали 30 журналистов из Литовского национального радио и телевидения, телеканалов TV3, LNK и Info TV, новостных порталов DELFI, 15min.lt, lrytas.lt, tv3.lt, lrt.lt, Kas vyksta Kaune (Что происходит в Каунасе), радиостанций Ziniu radijas и Znad Wilii, газет Lietuvos Rytas, Verslo zinios, Taurages kurjeris, журнала IQ , новостного агентства BNS и международных СМИ.

Президентские выборы к пятерке важнейших событий отнесли 24 журналиста, длившийся неделю пожар на Алитусском заводе по переработке шин - 15, вручение приза "Золотой лев" на Венецианской бьеннале современного искусства и дело о взяточничестве судей - по 13 участников опроса, ещё 10 - вынесение вердикта по делу 13 Января.

Новый хозяин Президентского дворца

Независимый кандидат на пост президента экономист Г. Науседа праздновал победу на президентских выборах в мае - он во всех 60 муниципалитетах Литвы одержал победу над Ингридой Шимоните, которой оказывали поддержку консерваторы.

Политический аналитик издания Verslo zinios Стасис Гудавичюс говорит, что смена президента ведёт к изменению политического фона страны и отношений между институтами.

"У нас сейчас более умеренный президент, чем-то похожий на Валдаса Адамкуса во время его второго срока. Это означает, среди прочего, что президентский институт, как часть парламентского государства, перешёл на второй политический уровень", - отметил обозреватель.

"Смена президента и изменение центра власти имеют важные последствия для внутренней политики, несмотря на конституционно ограниченную власть президента", - отмечает журналист Ziniu radijas Ауримас Переднис.

Журналист ЛРТ Викинтас Пугачяускас говорит, что победа Науседы и нынешние споры по поводу увековечения памяти Й.Норейки показывают, что внутри страны "обостряется соответствующая западным тенденциям новая главная ось политического конфликта между либерализмом и консерватизмом".