Слишком много обещаний

Альгис Крупавичюс, декан факультета социальных наук Университета Витаутаса Великого, заявил DELFI, что ключевая политическая проблема правящих в этом году - решение премьер-министра С. Сквернялиса участвовать в президентских выборах.

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Карбаускис не видит своей вины в том, что Сквернялис не вышел во второй тур  (1)

"Первое - это решение премьер-министра участвовать в президентских выборах, потому что результат был в значительной степени заранее известен. Несмотря на это, С. Сквернялис был представлен в СМИ как один из трех кандидатов. Почему это решение было самым неудачным? Поскольку работа правительства была значительно затруднена, премьер-министр и правящая коалиция использовали много энергии для подготовки к президентским выборам. Решения, которые можно было бы обсудить и принять, были отброшены, так что, имеем то, что имеем", - прокомментировал А. Крупавичюс.

В разгар президентских выборов не было недостатка и громких обещаниях правящих. Лидер "крестьян" Р. Карбаускис пообещал, что, если он проиграет выборы, уйдет от власти, а премьер-министр, со своей стороны, заверил, что он больше не будет премьер-министром.

"Р. Карбаускис, будучи лидером парламентского большинства, также сделал заявления о победе на выборах. Это были не только ошибки в связях с общественностью, но и проблемы в политической тактике", - напомнил А. Крупавичюс.

"Обещаний было слишком много, но они не были выполнены", - сказал политолог.

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
Foto: DELFI / Domantas Pipas

Решение об укреплении коалиции также вызвало у него вопросы.

"Нельзя забывать и о формировании обновленной коалиции. Было слишком много хаоса, анархии, неуверенности. Процесс занял довольно много времени, и было много отвлекающих факторов - один шаг влево, другой вправо. Возможно, это можно отнести к ошибкам", - сказал он.

"Хождение по болоту"

По словам политолога А. Крупавичюса, много хаоса было также замечено в утверждении проекта бюджета на следующий год.

"Процесс составления бюджета, он запаздывал, был довольно хаотичным. Результат удовлетворительный, и бюджет, очевидно, не хуже, чем у других правительств. Но сам процесс затруднительный", - сказал А. Крупавичюс.

Политолог также назвал ошибкой неспособность правящего большинства считать голоса в парламенте.

"Это происходило не раз, но самый яркий случай произошел во время процедуры апелляции спикера Сейма Виктора Пранцкетиса. У коалиции по-прежнему достаточно голосов, что лучше всего иллюстрируется принятием бюджета на следующий год, но партнеры по коалиции не могут обеспечить политическую дисциплину", - сказал он.

На просьбу оценить весь прошлый год политолог А. Крупавичюс сказал DELFI, что все действия правительства нельзя изобразить только темными красками.

Gitanas Nausėda ir Saulius Skvernelis
Foto: DELFI / Kiril Čachovskij

"Было хождение по болоту. Нельзя сказать, что год был очень плохим, но им все-таки удалось вылавировать. Видимо, свет в конце туннеля все же есть. Конечно, большая часть доверия общественности была утрачена, но, с другой стороны, она остается второй, третьей партией в рейтинге. (…) Если им удастся сохранить такие тенденции до следующих парламентских выборов, то не стоит ожидать худшего сценария", - сказал политолог.

Он также сказал, что крестьяне потеряют много мандатов на следующих выборах, но останутся партией, которая преодолеет 10-процентный барьер.

Так просто не делается

Профессор Томас Янелюнас из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета сказал DELFI, что самая большая ошибка правящих в прошлом году - С. Сквернялис, который участвовал в президентских выборах, и неправильно расставленные приоритеты.

"Одной из самых больших ошибок была неправильная расстановка приоритетов перед выборами. Значение президентских выборов и попытка представить своего кандидата, С. Сквернялиса, как единственно возможную версию победителя. И столь острая борьба с другими кандидатами: Ингридой Шимоните и Гитанасом Науседой, поставила крестьян в очень неловкое положение. Когда проиграть было практически невозможно, цена проигрыша была непомерно высокой", - сказал он.

По словам Т. Янелюнаса, поступать так, как поступают правящие, просто нельзя.

"И те блефы с заявлениями о том, что поражение будет означать уход из правительства, разговоры об отставке премьер-министра С. Сквернялиса, - таких обещаний политикам давать нельзя. Не иметь путь отступления в случае поражения, сжечь за собой мосты, никто в политике не должен этого делать", - сказал профессор.