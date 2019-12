"Сегодня было получено заявление, информация проверяется", - сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

На одном видео видно, как китаянка, издеваясь, с земли поднимает и затем выбрасывает крест, поставленный в честь гонконгских демонстрантов.

"Выкинь его сюда. (...) Мы сделали хорошее дело сегодня. Наша родина великая", - сказала она по-китайски.

Some Chinese vandalized crosses placed by Hong Kongers on Hill of Crosses in #Lithuania while laughing:

"It's written 'Liberate Hong Kong, Revolution of our time'"

"Just throw it there. Get lost!"

"We've done a good thing today. Our Motherland is great!"pic.twitter.com/c4LTmo2BWw