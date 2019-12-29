Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что все принимаемые в Литве законы должны оцениваться с учётом потенциального воздействия на климат.

В комментарии, опубликованном в конце года, глава государства подчеркнул, что Литва "больше не может оставаться в стороне от решения глобальных проблем, связанных с изменением климата".

"Нам нужно больше обсуждать проблемы загрязнения окружающей среды и экологии, и результаты этих обсуждений должны влиять на государственные решения", - утверждает президент в комментарии, опубликованном в изданиях The Economist и Pasaulis 2020.

"Все законы, принимаемые в Литве, должны оцениваться с учётом потенциального их воздействия на климат", - подчеркнул Г.Науседа.

По словам президента, долгосрочные цели могут быть достигнуты, если страна сделает адаптацию к изменению климата "ещё одним конкурентным преимуществом".

Литва вместе с другими странами Европейского союза недавно взяла на себя обязательство достигнуть к 2050 году климатически нейтральной экономики.

Учёные согласны с тем, что глобальному потеплению способствует экономическая деятельность человека, при которой выделяются удерживающие тепло газы.

Основным антропогенным вызывающим парниковый эффект газом (ПГ) является углекислый газ.

Чтобы устранить загрязнение, страны должны больше инвестировать в технологии улавливания и хранения углекислого газа, электрификацию и альтернативы ископаемому топливу, а также поощрять потребителей менять свои привычки.

Изменение климата в Литве приводит к более частым и интенсивным волнам жары, изменениям в характере осадков - более частым дождям и последующим периодам засухи и большему количеству шквалов.

Более частые погодные контрасты также увеличивают риски для здоровья человека, изменение климата увеличивает загрязнение водоёмов, более часто возникают лесные пожары, от жары страдает качество автомобильных и железных дорог, усложняется проведение строительных работ.

В последние годы в мире всё чаще проводятся демонстрации, в ходе которых политиков призывают активизировать борьбу с изменением климата.