План участка Вильнюс-Каунас магистрали Rail Baltica за 2,5 млн евро разработают Sweco и DB

План связи участка Каунас-Вильнюс железнодорожного проекта Rail Baltica и оценку воздействия на окружающую среду за 2,5 млн евро (включая НДС) разработают международные инжиниринговые компании Sweco Lietuva и немецкая DB Engineering & Consulting.

В соответствии с соглашением, подписанным в понедельник представителями Министерства транспорта и коммуникаций, Литовских железных дорог и компаний, к концу 2021 года будет подготовлен новый план участка дороги, который позволит поездам ехать со скоростью до 249 километров в час, сообщили в Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги).

План будет включать в себя решения по развитию Вильнюсского железнодорожного вокзала, его соединения с аэропортом, интермодального терминала Вильнюса и дорожной развязки, а также решения по запланированному соединению нового аэропорта возле Электренай, соединения Каунасского аэропорта с Rail Baltica и развязки товарных грузовых поездов.

По словам генерального директора предприятия Lietuvos geležinkelių infrastruktūra (Инфраструктура железных дорог Литвы) Каролиса Санковского, вся линия будет электрифицирована, поезда с дизельным двигателем перестанут по ней ходить, будут построены новые виадуки, установлены противошумовые ограждения и будет огорожена вся линия.

Участок планируется завершить к концу 2026 года, поездка из Вильнюса в Каунас займёт до 38 минут, из Паневежиса - до 37 минут, из Риги - до 1 часа 54 минуты, из Таллинна - до 3 часов 38 минут, а из Варшавы - примерно 3 часа.