Заболевшие в праздники сначала должны обращаться к дежурному врачу в поликлинике

Жители Литвы, которые заболели в праздники или в выходные дни, сначала должны обращаться к дежурному врачу в поликлинике, а не отделение скорой помощи в больнице.

"Часто пациенты, приезжающие в приемное отделение, объясняют такие свои действия тем, что поликлиника не работает", – сказал 28 декабря в эфире радио LRT представитель Государственной больничной кассы Римантас Загребаевас.

Немногие знают, что в каждой поликлинике или семейном медицинском центре должен быть дежурный врач, чтобы пациенты могли получать помощь в любое время суток семь дней в неделю", – сказал он.

Загребаевас также сказал, что если пациент обращается не к дежурному врачу своей поликлиники, а в приемное отделение, ему придется заплатить за услугу.

"В таком случае, человека предупредят, что он должен обратиться в свою поликлинику. Но если он решит ждать в приемном отделении, ему придется заплатить за услугу", – сказал он.

Список поликлиник, в которых врачи работают круглосуточно, можно найти на сайте Государственной больничной кассы в разделе "Для жителей" (Gyventojams).