Молодой пограничник о своем выборе и его цене: одним патриотизмом сыт не будешь

В основе профессии пограничника лежит красивая идея патриотизма, но в реальности – платишь по кредиту, после чего денег хватает только на самое необходимое, сказал председатель Литовского профсоюза пограничников Евгениюс Амелинас, который вместе с другими пограничниками в день принятия бюджета протестовал у здания парламента.

По словам пограничника, говорить о зарплатах в этой сфере в общем - непросто.

"Это очень сложный вопрос, поскольку есть первичное, вторичное звено, есть те, кто только начал работать, есть те, кто уже сколько-то проработал. Очень сложно назвать сумму. Поэтому я для начала назвал ту сумму, которую получает молодой человек, который только пришел, живет в Вильнюсе, окончил учебу,первая его зарплата – 600-650 евро "на руки", – сказал Амелинас.

Пограничник сказал, что не может сказать, что профессия пограничника непривлекательная.

"За ней кроется очень хорошая идея – защита государства от внешних угроз. Самая идея очень патриотическая и привлекательная. Но сегодняшняя молодежь хочет все и сразу, на одном патриотизме далеко не уедешь. Я прихожу домой, и моя семья хочет от меня как от кормильца видеть зарплату, которая пойдет на семью, на детей", – сказал Амелинас.

Молодой человек сказал, что у его семьи есть кредиты, после взносов по ним остаются деньги лишь на самое необходимое.

"У меня есть семья, есть кредиты – ипотека, если на до менять автомобиль – это еще один кредит. Ты получаешь зарплату, отдаешь кредиты, и остаются деньги только на самое необходимое", –сказал Амелинас.

Сейчас Службе охраны госграницы не хватает 10%, т.е 308, сотрудников.

По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, самая небольшая зарплата у пограничников 650 евро, а высокая – 2090 евро "на руки".

"По нынешней ситуации, в следующем году зарплаты в среднем увеличатся на 100 евро "на бумаге" или на 60 евро "на руки", – сказал Мишутис.

В соответствии с данными пресс-релиза МВД, в бюджете на 2020 год СОГГ выделено дополнительное финансирование, которое гарантирует последовательный рост зарплат на 10% для всех работников и сотрудников системы.

Во вторник Национальное объединение профсоюзов служащих провело митинг у здания парламента. В тот день парламент обсуждал проект бюджета на 2020 год, а профсоюзы протестовали, чтобы обратить внимание политиков на недостаточное финансирование. В конце акции ее участники зажгли 140 сигнальных ракет.

Лидер объединения Владимирас Банялис напомнил, что в начале срока полномочий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис неоднократно публично заявлял, что в 2020 году будет осуществлена "программа 1000" и минимальная зарплата служащих будет не меньше 1000 евро.

Председатель профсоюза пожарных-спасателей Саулюс Джяутас сказал, что по тому, какое финансирование предусмотрено, программа не будет осуществлена.

"Нас кажется дурачили с самого начала срока полномочий, а Литвой управляли не профессионалы, а обещалкины", – сказал он.