В Вилкавишкском районе с дороги съехал и перевернулся полицейский на служебной машине

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В Вилкавишкском районе с дороги съехал и перевернулся полицейский на служебной машине.

27 декабря, в 9.21 ч., в Вилкавишкском районе, в дер. Шяудинишкяй, полицейский на автомобиле VW Kombi в служебное время съехал с дороги и перевернулся. Полицейский (1998 г.р.) был трезвым. Стражи порядка в ДТП не пострадали. Ведется расследование.

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