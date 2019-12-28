27 декабря, в 9.21 ч., в Вилкавишкском районе, в дер. Шяудинишкяй, полицейский на автомобиле VW Kombi в служебное время съехал с дороги и перевернулся. Полицейский (1998 г.р.) был трезвым.
Стражи порядка в ДТП не пострадали.
Ведется расследование.
В Вилкавишкском районе с дороги съехал и перевернулся полицейский на служебной машине.
27 декабря, в 9.21 ч., в Вилкавишкском районе, в дер. Шяудинишкяй, полицейский на автомобиле VW Kombi в служебное время съехал с дороги и перевернулся. Полицейский (1998 г.р.) был трезвым.
Стражи порядка в ДТП не пострадали.
Ведется расследование.