Правительство Литвы хочет передать весь автопарк бюджетных учреждений одному ведомству

Правительство Литвы хочет передать администрирование всего автопарка бюджетных учреждений одному ведомству, подчиненному Министерству внутренних дел (МВД).

Проект охватывает только те служебные автомобили, которыми управляют министерства и бюджетные ведомства, подчиненные министерствам в округах.

Представители власти надеются, что консолидация автопарка в руках Департамента управления имуществом и хозяйства МВД поможет сэкономить.

Бюджетные ведомства должны будут установить в своих автомобилях телеметрическое оборудование, которое будет собирать информацию и автоматически передавать ее в центр - это будет информация о движении транспортного средства, пробеге, расстоянии между объектами, времени, приведенном в пути.

"Контрольные данные информационной системы будут использоваться министерствами для учета (...), анализа и контроля за использованием, а также в целях обеспечения безопасности работников", – указало МВД.

Сейчас планируют проведение конкурса на покупку телеметрического оборудования. Договор с поставщиком услуг планируют подписать в 2020 году, а оборудование установить в августе того же года.

До конца 2020 года автопарком еще будут управлять сами учреждения. С 2021 года управление передадут Департаменту управления имуществом и хозяйства МВД.

"Цель – рациональное и эффективное использование госимущества, оптимизация автопарка", – пишет МВД.

В ходе проекта намереваются консолидировать парк из 609 авто. Всего госсектору принадлежат 2100 автомобилей.