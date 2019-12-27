Литовско-латвийский газопровод получит 4,9 млн евро помощи ЕС

В связи с увеличением мощностей газопровода между Литвой и Латвией Евросоюз (ЕС) выделил 4,885 млн евро финансовой помощи, из которой Литва получит 2,135 млн евро, сообщила литовская газопередающая компания Amber Grid.

Еврокомиссия (ЕК) выделила финансовую помощь через механизм "Соединяющаяся Европа" (CEF) – до 50% стоимости проекта. Общие капиталовложения в проект составят 10,2 млн евро, только в Литве – 4,7 млн евро.

Менеджер Amber Grid по коммуникации Лаура Шебекене объяснила, что в общую сумму инвестиций включены и проектировочные работы, на которые ЕС финансовую помощь не предоставляет.

"Здесь не учтена та часть, которую мы покрываем сами, то есть более 400 тыс. евро пойдет на проектирование, и эту сумму ЕС нам не финансирует. Так что, говоря об общей сумме проекта, мы включаем и эти затраты на проектирование", – сказала BNS Л. Шебекене.

Договор о финансировании подписало Исполнительное учреждение программ инноваций и сетей Еврокомиссии (INEA), литовское и латвийское предприятия Amber Grid и Conexus Baltic Grid.

В Литве планируется повысить мощности газоучетной станции в Кеменай и усовершенствовать газопровод у Паневежской компрессорной станции, а в Латвии – усовершенствовать магистральный газопровод, чтобы можно было увеличить максимальное рабочее давление с 40 до 50 бар.

Инвестиции повысят мощности газовой перемычки до 30,47 гигаватт-часов в сутки в направлении Латвии (сейчас 67,6 гигаватт-часов) и до 119,5 гигаватт-часов в направлении Литвы (сейчас 65,1 гигаватт-часов).