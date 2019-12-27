С 1 ноября в Литве уже разрешено оборудовать светофоры с главным зеленым светом без стрелок и с дополнительной секцией со стрелкой для поворота направо, поэтому можно поворачивать направо даже когда не горит дополнительная секция с поворотом направо. Однако это можно делать только тогда, когда в основном секторе зеленого нет стрелки.

Если в основном секторе зеленый свет с черной стрелкой, а дополнительная секция не горит, то ехать можно лишь туда, куда указывает стрелка зеленого света.

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Если дополнительная зеленая секция не горит, но горит основная секция зеленого света (без стрелок), то можно поворачивать и направо, если пропустить пешеходов и велосипедистов. Такой способ регулирования дает возможность поворачивать направо в трех случаях: если горит основной зеленый, а дополнительная секция не горит (надо пропустить пешеходов и велосипедистов), если горит зеленый и дополнительная секция и когда горит красный и включена дополнительная секция.

Дополнительные таблички с зеленой стрелкой поворота направо действуют до 1 января 2020 года. Даже если таблички не будут сняты, руководствоваться ими и ездить по старым правилам с этого дня нельзя.