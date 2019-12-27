Муж и тренер велосипедистки Крупецкайте получил литовское гражданство
ru.DELFI.lt
27.декабря 2019 13:50
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Simona Krupeckaitė ir Dmitrijus Leopoldas
Тренер литовской велосипедистки Симоны Крупецкайте и ее супруг Дмитрий Леопольд получил литовское гражданство. Об этом в социальной сети сообщила сама 37-летняя спортсменка.
"Сегодня мой муж присягнул Литве! Я очень счастлива!" – сказала Крупецкайте, поделившись несколькими фотографиями с церемонии.
Леопольд родом из России. Он стал супругом Крупецкайте в 2005 году, а в 2008 году стал ее тренером.
Крупецкайте дважды становилась чемпионкой мира и рекордсменкой планеты, трижды становилась чемпионкой Европы, в этом году завоевала золото ЧЕ по велотреку в кейрине, завоевала 18 других наград.
В 2009 и 2010 г. Крупецкайте стала лучшей спортсменкой Литвы.
Šiandien mano vyras prisiekė Lietuvai!!! Aš labai laiminga!!! @dmitryleopold #lietuvospilietis #asmyliulietuvaA post shared by Simona (@simonakrupeckaite) on Dec 27, 2019 at 12:57am PST
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