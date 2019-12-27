В Клайпеде был жестоко избит молодой баскетболист

В рождественскую ночь в Клайпеде от нападающих пострадал один из лидеров вильнюсской команды Perlas Эйнарас Тубутис. Жестоко избитый молодой человек находится в больнице, пишет rytasvilnius.lt.

"Мне все обстоятельства не известны, но я верю, что полиция их выяснит, а виновные будут наказаны. Я же хочу пожелать Эйнарасу скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам, а потом к участию в состязаниях. Команде нужна эффективная и хорошая его игра", – сказал директор клуба Роландас Ярутис.

По сведениям DELFI, на баскетболиста три человека напали 26 декабря, в 4 ч. утра, когда он вышел из бара на ул. Жвяю. У баскетболиста сломана глазница и челюсть с обеих сторон.

Клайпедская полиция начала расследование.

21-летний Тубутис ростом 207 см был самым активным баскетболистом Vikinglotto-NKL в декабре 2019 года.

В декабре в среднем он забивал по 20,8 очков, отвоевывал по 11,4 мячей, совершал по 3,8 результативных передачи, перенимал по 3,2 мяча, блокировал по 1,6 броску за матч.