Посетителя рождественского городка в Вильнюсе поразили цены: отдали бы вы 40 евро за пряничный домик?

Праздничным настроением заразились не только дома всех жителей Литвы, но и городские площади. В столице запах горячего вина и медовых пряников слышится на Кафедральной площади в рождественском городке. Однако не все посетители ярмарки уходят отсюда в хорошем настроении. Вильнюсец Дайнюс с друзьями посетил рождественский городок и поразился ценам.

Люди на главной площади Вильнюса любуются елкой и осматривают прилавки в ярмарочных домиках.

Вильнюсца Дайнюса поразили цены на рождественской ярмарке.

"Люди на ярмарке были, однако их здесь было немного, по сравнению с тем, сколько людей можно встретить на ярмарках в других городах Европы", – сказал мужчина.

"Мы были впятером: трое взрослых и двое детей. Детям всегда хочется то, что они видят. Мы решили взять блинчики. За четыре блинчика, два чая и одно горячее вино мы заплатили 28 евро. Цены повергли в шок", – рассказал Дайнюс.

Он убежден, что цены здесь выше, чем на ярмарках в рождественских городках других европейских городов. Недавно Дайнюс был в Испании, там цены в рождественском городке его не удивили.

"Там, например, рождественские игрушки стоят 1–2 евро. Если цена выше, то они уже необычные. А здесь… Конечно, переводить цены в литы уже не стоит, но вы подумайте, один блин 5 евро – это 17,5 литов. Раньше за такие цены продавцам выцарапали бы глаза", – эмоционально оценил ситуацию Дайнюс.

Он сказал, что после такого дорогого угощения они не решились ничего покупать на ярмарке и отправились домой.

В рождественском городке жители могут не только согреться, выпив чаю и попробовав вафель, но и купить сувениры. Выбор немаленький.

Небольшой пряничный домик стоит 25 евро, а большой 40 евро. Глиняные скульптуры стоят 9–15 евро. Мыло ручной работы стоит 3,6 евро за 100 г. Скиландис на ярмарке стоит 9 евро, яблочный сыр – 2,8 евро за 100 г. Пряник в форме сердца – 4 евро.

Кофе из желудей или корней одуванчика на ярмарке стоит 2 евро за чашку, горячее вино или горячий шоколад – 3 евро. Жареные каштаны на ярмарке продают по 3 евро, пончики 3–5 евро.

Голландские вафли стоят – 2–2,5 евро за штуку.

Блинчики на ярмарке стоят 3,5–5 евро за шт.