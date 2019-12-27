В Клайпеду идёт последний груз СПГ в этом году

В Клайпеде в понедельник ожидается прибытие новой небольшой партии сжиженного природного газа (СПГ) от российской газовой компании Novatek - это последний газовоз на терминале СПГ в этом году, вероятно, предназначенный для Йонавского завода удобрений Achema.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что 30 декабря газовоз Coral Favia доставит 9,5 тыс. тонн кубометров СПГ.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из порта Высоцк, где находится завод СПГ компании Novatek.

В нынешнем газовом году, который начался в октябре, это будет тринадцатое судно из Высоцка, откуда газовозы привозят по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ.

С октября на терминал также прибыли шесть крупных норвежских судов, которые доставили по 138 тыс. кубометров СПГ от компании Equinor.

В четверг 155 тыс. кубометров СПГ прибыли в Клайпеду из Соединённых Штатов Америки - это третья за все пять лет эксплуатации терминала СПГ в Клайпеде партия американского газа.