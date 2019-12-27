К вечеру в Вильнюсе прогнозируют сильный снег

Кажется, зима, которую ждали на Рождество, все же придет. Метеорологи прогнозируют, что вечером в Вильнюсе пойдет сильный снег.

По данным Meteo.lt, в пятницу в полдень пойдет снег, сильный снег прогнозируют вечером. Снег перестанет идти только утром.

Такие условия требуют от водителей осторожности.

Информация радаров показывает, что больше всего снега выпадет на востоке Вильнюса – в Новой Вильне, на Расу, в Антакальнисе, Жирмунай и Вяркяй.

Компания Grinda, которая отвечает за дороги в Вильнюсе, превентивно будет посыпать дороги и дежурить на горках на ул. С.Баторо, Оланду, Рокантишкю, Милейшишкю, Жалюю яжеру, Поперяус, Т.Нарбуто, В.Кудиркос, Укмергес, Гарюну, Пяргалес, Озо и на проспекте Саванорю.