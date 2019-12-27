На Клайпедском терминале СПГ - третья партия газа из США

Новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов прибыл в Клайпеду в четверг - это третья партия газа за пять лет эксплуатации терминала СПГ в Клайпеде. По неофициальной информации BNS, газ предназначен для производителя удобрений Achema.

Как сообщают порталы marinetraffic.com, toiletelfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Maran Gas Apollonia пришвартовался у судна-хранилища СПГ Independence в четверг утром.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что судно Maran Gas Apollonia, впервые прибывшее в Клайпеду, доставило 155 тыс. кубометров сжиженного газа с американского завода по сжижению природного газа в Корпус-Кристи, штат Техас.

В этом порту функционирует экспортный терминал для Corpus Christi Liquefaction, дочернее предприятие американской энергетической компании Cheniere Energy.

Последний раз груз СПГ из США поступил в Литву в сентябре 2017-го. Газ из экспортного терминала Sabine Pass, которым управляла компания Cheniere Energy в Луизиане, для тогдашней литовской компании Lietuvos duju tiekimas (LDT, ныне - Ignitis) был поставлен испанским поставщиком газа Gas Natural Fenosa.

Первая партия СПГ из США в Литву прибыла в августе 2017 года, когда LDT закупала газ у Cheniere Marketing International, принадлежащего компании Cheniere Energy. Газ тогда поступил с терминала Sabine Pass.

Чаще всего в Литву поступают большие партии норвежского газа Equinor (с октября этого года прибыло шесть крупных газовозов по 138 тыс. кубометров СПГ каждый) и небольшие партии (по 6,5-9,5 кубометров СПГ) с газовозами российской газовой компании Новатэк поступают в основном в Литву (с октября этого года прибыло двенадцать таких газовозов).