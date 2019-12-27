Парламент Литвы остановил введение требования о предании огласки деклараций приставов

Председатель парламентского Комитета права и правопорядка Агне Ширинскене сказала, что после звонков заинтересованной стороны к отдельным членам ее партии (Литовский союз крестьян и зеленых) отложили принятие подготовленного ею проекта закона о предании огласки деклараций приставов. Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис назвал такие замечания "чьими-то эмоциями".

"У этого проекта есть предыстория. Во-первых, Минфин провел оценку деятельности приставов. В результате констатировал, что они на протяжении многих лет злоупотребляли положением, приписывали себе несуществующие расходы. По этой причине суммы за взыскание долгов росли, это вызывало возмущение у людей. Тогда было решено предпринять несколько действий. Мы в первый раз в истории развязали министерству руки и оно смогло предавать огласке расценки приставов. (…) В результате пропали всякие дополнительные расходы. Другая инициатива исходила от президента Дали Грибаускайте. Там был целый ряд предложений, которые сделали бы деятельность приставов прозрачнее", – сказала Ширинскене.

Она напомнила, что при обсуждении предложений президента в правительстве возник вопрос, нужно ли устанавливать в случае с приставами исключение, чтобы они предавали огласке свои доходы и расходы, связанные с выполнением своей работы.

"Больше никто такого порядка не придерживается. Правительство, когда обсуждало эти поправки, обратило внимание парламента на такой, возможно, дискриминирующий порядок, но ведь эти доходы можно увидеть в другой строке, это декларирование имущества", – сказала Ширинскене.

По ее словам, приставы и сейчас декларируют свое имущество, только их декларации засекречены, как, например, и декларации разведчиков. Правительство предложило сделать их доступными.

"В результате появилось мое предложение, в нем предлагалось сделать декларации приставов публичными. (…) Были разные попытки остановить процесс. Во время дискуссий мы вроде как и пришли к согласию с приставами на закрытых заседаниях, но на открытых они это отрицали.

А вчера был сделан перерыв в заседании, поскольку некоторым представителям партии стали звонить из Палаты приставов, пользовались, как я понимаю, дружескими связями, просили отложить проект на как можно более долгий срок", – сказала Ширинскене.

По ее словам, именно поэтому возникли определенные сомнения, было решено не принимать этот проект сейчас. Депутат не назвала фамилии людей, через которых возможно оказывалось давление.

"Возможно, его будут принимать, на что я очень надеюсь, хотелось бы, чтобы это было в начале января. Что касается регулирования деятельности приставов, мы всегда действовали прозрачно, (…) я надеюсь, что мы до конца останемся принципиальными", – сказала Ширинскене.

Карбаускис заметил, что разговоры о звонках, это "чьи-то эмоции".

"На самом деле приставы хотят, чтобы их услышали. Их выслушают. Тут не может действовать никакой лоббизм. Никто не может подействовать на Литовский союз крестьян и зеленых. В этом уже убедились лесничие, и все остальные. Но выслушать мы должны", – сказал Карбаускис.

DELFI напоминает, что Ширинскене зарегистрировала поправки к закону о декларировании имущества граждан, чтобы обеспечить прозрачную деятельность приставов.

Она предлагает предавать огласке декларации приставов и их членов семьи, писало агентство ELTA.

Этот закон должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года и распространялся бы на декларации за 2020 год и позже.

Сейчас декларации приставов и членов их семей засекречены.