Глава МИД: отношение Литвы к БАЭС не должно быть слишком радикальным

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку она может не получить поддержки со стороны институтов ЕС.

"Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС - безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся", - сказал министр в интервью порталу lrt.lt.

"Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы и нормы международного права также применяются достаточно избирательно", - добавил Л.Линкявичюс.

Он сказал, что не согласен с оценкой, будто Литве не удалось убедить своих соседей не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС.

"Наши польские соседи чётко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно. И мы приняли законы и не намерены их менять", - сказал Линкявичюс.

Попытки стремиться к более тесным прагматическим отношениям с Беларусью были названы министром очень правильным тактическим изменением позиции президента Гитанаса Науседы, потому что "общение с этой страной может принести больше пользы нашей стране во всех отношениях".

"Она (Островецкая АЭС - BNS) уже построена и, честно говоря, строится уже 10 лет, поэтому мы должны видеть эту реальность. Я хочу подчеркнуть, а не примириться, потому что примириться - значит принять то, что произошло. И президент неоднократно подчёркивал, что мы с этой электростанцией не согласны и будем добиваться, чтобы она не функционировала. Но можно уменьшить потенциальный ущерб, который может возникнуть, если он будет запущена", - подчеркнул министр.