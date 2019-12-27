Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что сокращение рабочего дня - неизбежность, в будущем это испробуют многие компании.

"Это неизбежный процесс. Раньше или позже все больше компаний будет использовать такой инструмент. Я бы назвал его социальным инструментом для повышения лояльности работников, поскольку сейчас вообще идет борьба за человеческие ресурсы. Тут не все решают деньги (...) Появляются другие интересы: Какие отношения с руководителем, какой социальный пакет, какие программы используют для повышения квалификации работников, какие возможности карьеры", – сказал Арлаускас.

По его словам, сейчас работникам мало лишь повышать зарплаты, они хотят получить и социальные гарантии.

"Компании понимают, что еще могут повышать зарплаты, но отношение к работодателю серьезно это не поменяет, ведь другой сможет перекупить работника. Социальные пакеты имеют намного больше влияния. Поскольку работа становится сложнее, она эмоционально больше опустошает работников, людям нужно восстанавливать свою энергию, чтобы работать продуктивно. (...)

Поэтому при физической работе достаточно двух выходных в неделю на отдых, но для продуктивной работы там, где высокое эмоциональное напряжение, где творческий процесс, там двух дней не хватает, нужно больше времени. Упомянутые мной две вещи тесно связаны с тем, что уже начаты эксперименты с более продолжительным отпуском, сокращением рабочего дня, рабочей недели", – сказал он.

По словам Арлаускаса, сокращение рабочего дня имеет смысл там, где имеем дело с творческим процессом.

"Я не верю, что при работе у конвейера такую практику будут применять. Там человека могут заменить роботы, там это не имеет большого смысла. Это имеет смысл там, где много творчества, где создают новые продукты, где человеческий ресурс стоит дорого. Его на рынке найти сложно, вот и появляется механизм стимулирования", – сказал Арлаускас.

Международное исследование Организации экономического сотрудничества и развития показало, что Литва попадает в 10 стран, где люди работают больше всего – в среднем житель Литвы проводит на работе 1885 часов, в Латвии - 1910, в Эстонии – 1855 часов.

Между тем жители Швеции работают 1621 ч. в год, Швейцарии – 1590, Бельгии – 1551 ч. В Дании рабочая неделя уже давно составляет 37 ч., но ее хотят сократить до 30 ч. Представители Дании предлагали перенять этот опыт и Литве.