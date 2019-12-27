Одевайтесь теплее – в Литву ненадолго идут холода

В пятницу в Литве погоду обусловит западная оконечность циклона. Будет пасмурно, только на западе местами возможны прояснения. Во многих районах прогнозируют осадки. На востоке страны будет идти снег, в других районах мокрый снег. На востоке Литвы местами ожидается гололед. Температура от 1 градуса мороза на востоке до 3 градусов тепла на взморье.

В Вильнюсе сегодня будет пасмурно, ожидаются осадки, в основном снег. Будет скользко. В первой половине дня будет около 0, после обеда похолодает.

В ночь на субботу погода будет похожей. На востоке на большей части, а на западе – местами - пройдет небольшой снег. Гололед будет формироваться на всей территории страны. Будет дуть сильный северный ветер, на взморье его порывы составят 15–17 м/с. Ночью по всей Литве будет 0–5 градусов мороза.

В субботу днем погода понемногу улучшится: давление повысится, станет немного светлее, небольшой снег ожидается только на востоке. Будет дуть северный ветер, но после обеда он успокоится. К сожалению, во многих районах и днем сохранится гололед, поскольку на большей части территории Литвы будет 1–3 градуса мороза, а на взморье около 0.

В воскресенье ночью погоду в Литве обусловит зона более высокого давления. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменного направления, слабый. Во многих районах ожидается гололед. Местами возможен туман. Ночью будет 2–7 градусов мороза, а местами и еще на пару градусов ниже.

В воскресенье днем будет по-зимнему приятная погода: без осадков, выглянет солнце, будет морозно. Однако днем увеличится облачность, на севере прогнозируют небольшие осадки, возможен туман. Усилится юго-западный ветер, на западе до 15–17 м/с. Циклон принесет небольшое потепление - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на взморье до 4 градусов тепла.

В понедельник действие циклона усилится. Ожидаются осадки, в основном в виде дождя. Усилится западный, северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15–20, на взморье 23 м/с. Снова потеплеет: ночью будет 0–5, днем 2–7 градусов тепла.