Жителям Литвы не придется информировать Налоговую инспекцию о приобретенных за границей машинах

Жителей Литвы хотят освободить от обязательства информировать Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) о приобретенных в других странах Евросоюза транспортных средствах – автомобилях, мопедах или мотоциклах.

Сейчас такое требование действует, поскольку жители обязаны заплатить в бюджет НДС). Минфин Литвы подготовил поправки к закону о НДС, согласно которым жителей освободят от такого обязательства, поскольку ГНИ уже может получать такие данные из регистров других стран ЕС самостоятельно.

Поскольку ГНИ после принятия соответствующих поправок еще должна будет заключить с другими ведомствами договоры об обмене данными, предлагают, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Жители при покупке нового авто платят НДС в той стране, куда его доставляют. Это значит, что если транспортное средство будут эксплуатировать в Литве, то его покупатель НДС платит в Литве. Сейчас о покупке транспортного средства должен сообщать сам покупатель, если он этого не делает, то ГНИ сама считает НДС по данным, полученным через ведомство, которое зарегистрировало транспортное средство.

При покупке транспортного средства в другой стране ЕС надо убедиться, что вы не платите НДС, действующий в этой стране. Это важно, если автомобиль будет эксплуатироваться в Литве. Если НДС все же заплачен, то надо обращаться к продавцу и оформлять возврат налога.

Правительство обсудит поправки к закону об НДС на следующей неделе.