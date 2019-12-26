Клайпедчане полгода не получают зарплаты, не помогают даже приставы

Желание заработать завершилось конфликтом с работодателем. Речь идет о работниках строительной компании, которые ездили работать за границу. Работники уверяют, что вместо обещанной зарплаты получали часть средств и обещания перевести оставшиеся деньги завтра или на следующей неделе. Специалисты Государственной инспекции по труду и приставы говорят, что проблемы между работодателями и работниками возникают довольно часто, пишет Vakarų ekspresas.

В редакцию издания обратились клайпедчане Андрюс и Томас (настоящие имена редакции известны), которые рассказали, что работали в строительной компании ЗАО Foursix и пострадали от нечестного работодателя. Работодатель уверяет, что нечестно себя ведут бывшие работники, которые решают проблемы не напрямую с ним, а через разные службы.

Клайпедчане рассказали, что один из них работал в компании 2 года, а другой - меньше года. Оба они занимались отделочными работами, работали в основном в Дании и Швеции. По словам собеседников, работодатель обещал им выплачивать премии. Позже работники узнали, что некоторые их коллеги не получали зарплаты неделями, а иногда переводили на их счет по несколько сотен, когда они уезжали за границу.

Мужчины рассказали, что некоторые работники не хотели ввязываться в продолжительные тяжбы и уходили с работы, несмотря на то, что работодатель им был должен тысячи евро.

"Работники не местные – из других городов, набирают таких, кто не может или боится искать правды. Мы сами виноваты, что работаем в этой компании.

Нам говорили, чего вы работаете, если видите, что вам неделями не платят зарплату. Но мы работали за границей, надеялись, что нам заплатят.

Была за границей бригада 4-5 человек, которая ждала зарплат по 3-4 недели. Всем ведь надо жить, содержать семьи. Обещали - "завтра". Потом на следующей неделе. Через неделю, снова говорят - "завтра". Мужчины собирают вещи, оставляют работу и отправляются на пароме домой", – сказали Андрюс и Томас.

Оба они ушли с работы в мае. Зарплаты и компенсации им обещали выплатить в течение нескольких недель. Они прождали месяц, потом обратились в Инспекцию по труду, в Комиссию по трудовым спорам.

Они представили комиссии переписку с работодателем, она показала, что компания не выполняет свои обещания. Работодателя приглашали на заседание комиссии, но он не являлся.

Комиссия постановила, что одному из мужчин компания должна по 1310 евро, плюс 311 евро за неиспользованный отпуск, а другому чуть больше 1260 евро зарплаты и 467 евро за неиспользованный отпуск. Оба работника денег не получили и сейчас обратились к приставам.

"Приставы ничего не могут сделать, потому что литовские счета компании арестованы, имущества у нее нет. Нам сказали, что счета арестованы несколькими приставами. Компания платит деньги с голландского счета, расширяется, нанимает работников, несмотря на то, что ее долги растут, она должна "Содре". Одним зарплаты платит, а другим - нет.

Мы согласились получить деньги частями, но ждем уже полгода. Нам говорят, денег нет, но там работают знакомые, они говорят, что им платят зарплаты частями, чтобы привязать человека, и он не ушел в другое место", – рассказали клайпедчане.

Представитель Государственной инспекции по труду Юргита Кажукаускайте-Сарницкене подтвердила, что клайпедчане обратились в комиссию в связи с ЗАО Foursix и их заявки комиссия удовлетворила. По ее словам, решение комиссии должны выполнять обе стороны. Если компания зарплаты не выплачивает, надо обращаться к приставам.

Директор компании Foursix“ Рокас Юрчис прокомментировал ситуацию письменно, заметив, что отношения между работодателем и работником строятся на взаимном соглашении.

"Пока обе стороны этим руководствуются, подобных конфликтов не бывает. Эти работники проработали у нас год. Они говорят об отпускных и премиях, так значит, не так все было плохо в наше компании? Но однажды они в последний день решили не ехать в командировку, сказали, что хотят лето провести дома и вернуться на работу после лета, несмотря на то, что были запланированы работы, компания уже немало потратила на их командировку, были простои, пришлось платить неустойку. Этого можно было бы избежать, если бы эти работники заранее обсудили все с директором, однако они понимали, что ведут себя по-свински и в последний момент подали заявление об увольнении", – писал Юрчис, заметив, что они не хотели решать возникшую ситуацию по-хорошему и обратились в инспекцию, стали писать анонимные жалобы.

"Был составлен план расчета с приставом, который они подписали, компания его соблюдает, они сами захотели общаться через посредника, а не напрямую", – сказал глава Foursix.

Он сказал, что заявление бывших работников о том, что компания, не выплачивая всю сумму целиком, "привязывает работников" - это абсурд.

"Как можно привязать специалиста, которому по несколько раз звонят, предлагая работу во Франции или Финляндии?! Это только доказывает, что работники ведут себя нечестно и пытаются навредить компании", – сказал Юрчис.

Он информировал, что Государственная налоговая инспекция провела проверку в октябре и никаких нарушений не установила.

"Так кто же ведет себя нечестно - работодатель или бывшие работники?" – вопрошал Юрчис.

Напомним, что если работник считает, что работодатель его обманывает, он может обращаться в Государственную инспекцию по труду.

Жалобу можно прислать и по электронной почте или привезти в любое отделение инспекции.

В Комиссию по трудовым спорам надо обращаться в течение трех месяцев с момента, когда есть основания для подозрения в нечестности.

Консультацию можно получить по номеру (8 5) 213 9772, или на странице ГИТ в Facebook или в отделении инспекции.