На Рождество в Гарляве совершено убийство, задержаны двое подозреваемых

Департамент полиции информировал, что в Каунасском районе обнаружили тело женщины. Начато расследование по факту убийства.

25 декабря, в 17.28 ч., в Гарляве, на ул. Аукштои, в доме было обнаружено тело женщины (1952 г.р.) со следами насилия.

Полиция информировала DELFI, что были задержаны двое подозреваемых в убийстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.