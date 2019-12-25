Проект храма Святого Иоанна планируется признать важным для государства

Проект восстановления храма Св. Иоанна с башней в литовской Клайпеде планируется признать проектом государственной важности.

Соответствующий проект постановления Сейма в срочном порядке рассматривается в парламенте. Его принятие планируется в середине января.

В минувшую среду власти портового города и представители Церкви евангелистов-лютеран представили проект в парламентском Комитете по вопросам культуры. Уже на следующий день в Сейме было представлено предложение признать этот проект важным для государства.

В проекте постановления Сейма говорится, что восстановление Храма Св. Иоанна с башней связано с преемственностью исторической памяти Клайпедского края и Малой Литвы, это строение вернуло бы Старому городу ощущение сакрального пространства, оно бы стало важным центром приобщения туристов к культурному наследию.

Поскольку храм планируется восстановить согласно сохранившемся документом известного прусского архитектора Фридриха Августа Штюлера, этот проект стал бы лучшим символом межгосударственных отношений Литвы и Германии.

Храм планируется восстановить в оригинальном размере и форме с башней, в центре Старого города Клайпеды, на улице Тургаус.

Общая стоимость проекта – 16,8 млн евро.

Храм. Св. Иоанна станет первым восстановленным храмом в Клайпеде из разрушенных во время Второй мировой войны.

В данный момент у клайпедских лютеран-евангелистов нет молельного дома, службы проходят в неприспособленных для этого помещениях.

В 1944 году храм получил повреждения во время военных действий, советские власти не разрешили его реставрацию. Храм стоял запущенным, пока не начал разрушаться, через несколько лет превратился в развалины, которые были окончательно снесены.