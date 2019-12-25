Подарок, от которого теряешь дар речи: люди боятся даже признаться, что им подарили

Духи, напоминающие пожилую женщину, неиспользованная статуэтка коровы, мужская футболку для женщины или книга для упрямого, энергичного, умного мужчины - что, если дедушка Мороз оставит такие под елкой? Притворяться, что понравилось или радоваться?

Специалист по этикету Гедрюс Друктейнис говорит, что не следует зацикливаться на самом подарке, необходимо радоваться рождественскому настроению и показать свое внимание, хотя читатели DELFI перечислили худшие подарки, полученные несколько лет назад, которые они не могут забыть до сих пор.

Назвали худшие подарки

"Однажды у меня был набор самых разных вещей: чашка, шариковая ручка, блокнот и мужская футболка. Проще говоря, майка", - сказала читательница DELFI, которую попросили назвать худший подарок из когда-либо полученных.

Другой собеседник назвал подарок, применение которому так и не нашел: "Получил корову. Керамическую, с отверстием на спине". Мужчина добавил, что дыра была просто дырой, а не дырой для денег, поэтому это была не копилка.

Несколько мужчин даже назвали подарки, которые на самом деле предназначались для женщин. "Колготки", - сказал один, а другой сказал, что однажды на Рождество он получил книгу "Упрямая, лихая, умная". Собеседник сказал, что он попытался подарить книгу знакомой, но не получилось.

Еще одна девушка сказала, что подарок, который она получила, был неплохим, если бы не детали. "У меня есть чашка. Такая разрисованная, с личными пожеланиями. Только они были с грамматическими ошибками, - смеялась девушка. - А еще я получила чайную ложку со своим выгравированным именем".

Другой собеседник сказал, что в течение нескольких лет родители и ей, и ее мужу дарили одни и те же подарки. "Они дарят духи каждый год. По своему вкусу - подходит для выхода на пенсию, - сказала девушка, и когда ее спросили, использовала ли она их, та ответила: - Лежат в шкафу, хотя я как-то попробовала, спросила у приятельницы, что она думает, и она с удивлением сказала, что пахнет пожилой женщиной. Но я думаю, использую его дома, в ванной".

Парфюм и украшения - это подарок, который упоминался не раз. Правда, что одна из собеседниц заявила, что ей не нравится, когда тот, кто дарит, выбирает то, что он или она носит и не думает, понравится ли это человеку, которому дарят.

Еще один собеседник DELFI вспомнил историю мотоцикла. "Мне сказали: ""Мы долго ждали и в конце концов решили подарить мотоцикл". Конечно, я безумно обрадовался. И действительно подарили. Но это был магнит на холодильник", - сказал мужчина с разочарованием.

Кроме того, иногда подарки могут быть ценными, но этому человеку они вообще не нужны. "Паркеры с золотыми перьями. Я получил три таких. Хотя, не знаю, может, я когда-нибудь стану нотариусом и буду ставить дорогие подписи", - пошутила собеседница.

Друктейнис: подарки - не самое главное

Собеседники DELFI шутили и смеялись, вспоминая худшие подарки, но специалист по этикету Гедрюс Друктейнис сказал, что не нужно зацикливаться на этом и ни в коем случае не нужно показывать тому, кто дарит, что его подарок неуместен.

"Праздничное настроение обязывает вас поделиться этим праздничным настроением с миром. На это нужно смотреть с юмором, - сказал Друктейнис. - В следующем году будет о чем поговорить во время застолья".

Специалист по этикету сказал, что худшие подарки - это подарки с определенным подтекстом. "Например, мне нравится пример, когда мужчине дарят книгу об этикете для мужчин. Кажется, что окружающие считает такого человека хамом, что ему нужен учебник, чтобы превратить его во что-то более приличное, - сказал Друктенис, добавив, что считает еще один подарок плохим - мятные пилюли. - Неужели у меня изо рта так плохо пахнет, что мне нужны мятные таблетки?"

Друктейнис призывает расслабиться во время праздников. "Мы не разбогатеем от этих подарков, и не обеднеем, не получив их", - сказал специалист по этикету.