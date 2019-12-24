В Вильнюсе прошел перформанс против Островецкой АЭС

Белорусские анархисты 24 декабря провели в Вильнюсе акцию против запуска Белорусской атомной электростанции в Островце. Перформанс под названием "Беларуский Островец - Чернобыль XXI века" прошёл в старом городе и у посольства Беларуси, и привлёк внимание горожан, туристов и муниципальной полиции.

Акция началась в 15:00 у посольства Беларуси в Литве на улице Миндауго. Молодой человек в защитном радиационном костюме и с плакатом "DANGER BELARUS" прогуливался из одного конца в другой вдоль центральных ворот посольства, а его соратник фотографировал все происходящее. Затем молодые люди двинулись по улицам Вильнюса через Остробрамские ворота и Ратушную площадь, попутно раздавая листовки на английском языке. Конечным пунктом маршрута стала главная городская елка рядом с Кафедральным собором.

Активисты привлекли внимание прохожих и туристов, которые фотографировали их со стороны и просили сделать совместное селфи, а водители проезжающих автомобилей изредка сигналили в знак поддержки. Анархисты привлекли внимание и машиниста рождественского паровоза, который, который дал праздничный сигнал проезжая мимо них.

На пути активистов встречались и гости из Беларуси, которые в разговоре отмечали, что в целом поддерживают их идею, но считают, что от них все равно ничего не зависит и они не в силах что-либо изменить. Фотографироваться для СМИ при этом гости из соседней страны опасались.

На Кафедральной площади перформанс привлёк внимание городской муниципальной полиции, которые подошли поинтересоваться целями мероприятиями. При этом они были сильно и, скорее приятно, удивлены, когда узнали, что акцию против БелАЭС проводят ребята из самой Беларуси.

В конце корреспондент DELFI взял небольшой комментарий у одного из организаторов перформанса Вячеслава Косинерова.

"К сожалению, оппозиция Беларуси сейчас сильно раздроблена, в том числе и экологические движения. Поэтому если кому-то со стороны может показаться, что белорусы не против АЭС, то это не так. Я сам подвергался неоднократным административным арестам, протестуя против этого. Но белорусский народ очень запуган, поэтому мы не можем в полной мере показать своё мнение. Все приходится делать такими локальными кампаниями. Мы знаем, какие ужасные нарушения происходили при строительстве реактора и какие демонстрации устраивали рабочие, которым не платили зарплаты. Фактически, это будет хуже, чем Чернобыль. Причём все это в нескольких десятках километров от Литвы. И вообще мы рассматриваем это, как глобальный проект Путина по установлению рычага давления на Европу. Такими акциями мы можем показать, что белорусы тоже не согласны, и мы хотели бы призвать мировое сообщество, в частности, литовцев, чтобы они помогали нам, поскольку они имеют рычаги давления на свои правительства", - рассказал Вячеслав. При этом дата 24 декабря, по его словам, была выбрана случайно и не имеет какого-то символического смысла.