Наш последний бастион - Берлин: Россия не прекращает агрессию и становится самой большой проблемой

Одной из главных мыслей немецко-литовского форума стало то, что Литва нуждается в поддержке Германии. Дипломат Жигимантас Павилёнис в программе "День с DELFI" заявил, что необходимо работать со всеми, и поддержка Германии также очень важна и необходима.

Конференция была посвящена председательству Германии в Европейском Союзе в 2020 году, отношениям ЕС с Россией, Украиной и Беларусью, а также двустороннему литовско-германскому сотрудничеству.

"Конечно, необходимо работать со всеми. Мы даже думаем, что подобный форум нужно было бы создать со всеми, например, с Францией, Великобританией, потому что будут разные проблемы, нужно работать со всеми. Я думаю, что наш последний бастион - это именно Берлин. Пресс-секретарь Меркель даже публично заявил, что Франция стремится к отношениям с Россией без предварительных условий, несмотря на все красные линии, которые переступили. А большинство представителей бизнеса хотят отменить санкции, но мы, как профессионалы, прекрасно знаем, что прогресса нет, мы будем придерживаться строгой линии. Но, конечно, работать должны не только с людьми канцлера Меркель", - сказал Ж. Павилёнис.

Комментируя отношения с Беларусью, политик отметил, что многое еще предстоит сделать.

"Опять же, я вижу, что предстоит еще много работы, несмотря на это - все в наших руках. Нигде в любом другом городе мира по сравнению с Вильнюсом так много зарубежных стран или фондов не работают с Беларусью - Фонд Аденауэра, Международный республиканский институт, левые США ... Многие организации. Европейский гуманитарный университет с 3000 человек, которые обучены по-европейски. У нас есть общая картина. Через нас, можно сказать, танки других могущественных государств ездят, и мы даже не заинтересованы в этом. Поэтому, вопрос в том, можем ли мы сфокусировать их, и однажды мы сфокусировали. Людей, которые сфокусировались, затем русские записали во все черные списки, и они иногда очень плохо заканчивали, потому что пытались сделать невозможное, даже если это нужно было сделать.

Нам очень легко сказать, что нам нужен диалог с Беларусью, но перед этим диалогом нам нужно свернуть горы и создать военную армию на Западе, чтобы в этом диалоге отразить наши интересы. Чтобы положить тот же Островец в карманы немцев, которые вкладываются понемногу. На встрече с Меркель Науседа поставил вопрос об Островце как один из самых острых. Уже многое есть, но многое еще предстоит сделать", - прокомментировал Ж. Павилёнис.

Он также подчеркнул, что Германия превращается в то государство, которое мы хотим.

"Я думаю, что Германия сейчас превращается в страну, которую мы хотим. Этот процесс, безусловно, заметен, я помню свои визиты в Берлин несколько или даже 10 лет назад. Тогда Берлин был совсем другим. Берлин сейчас берет на себя геополитические амбиции. Так говорила и назначенная Германией представитель Европейской комиссии, которая заявила, что впервые в истории комиссия будет геополитической. Почему? Потому что проблемы стали больше - Россия, которая не прекращает агрессию, и Китай, уже признанный агрессором.

Я бы сказал, что не нужно сразу ожидать чуда. Наивно полагать, что любой, пришедший во внешнюю политику, может изменить мир за один день. Мир не меняется, кто бы ни был избран. Это очень медленная река, где тебе приходится очень долго маневрировать, создавать коалиции, чтобы хотя бы изменить русло реки, осушить ее в случае агрессии".