Экскурсовод: гости из Беларуси - самые интеллигентные

События 22-24 ноября 2019 года, когда на перезахоронение повстанцев 1863-1864 гг. в Вильнюс приехали тысячи белорусов, актуализировал вопрос репрезентации историко-культурного наследия Литвы для соседей из Беларуси.

DELFI пообщался с экскурсоводами, которые работают с молодёжью из Беларуси в рамках культурно-образовательного проекта "Discover Vilnius", поддерживаемого Министерством иностранных дел Литвы.

Участники проекта знакомятся с историей Великого Княжества Литовского, а также советским периодом Литвы. Мы пообщались со старшим гидом Музея оккупаций и борьбы за свободу Ричардасом Падваискасом и Эмилией Гуобиене - экскурсоводом-экспертом высшей категории, которые работают с белорусской молодёжью.

Foto: Фото организаторов

– Есть мнение, что в современной Беларуси во многом доминирует советский или даже пророссийский взгляд на период Второй Мировой войны, а также на период, который в Литве принято считать советской оккупацией. Как реагирует белорусская молодёжь на то, что слышит во время экскурсии в Музей? Какую реакцию вы больше наблюдаете?

– На сегодняшний день, что белорусская молодёжь, что российская молодёжь, которая приезжает и посещают наш Музей – это в основном люди думающие, а не те, кто формирует своё мнение на основании программы "Время". Люди черпают информацию из разных источников, в том числе из тех, где история не так подвержена российской пропаганде. Сейчас, как правило, молодые люди понимают когда им врут. Они понимают, что вопрос Второй Мировой войны весьма неоднозначный и сложный. Я не наблюдаю какой-то озлобленности или очевидно провакационных вопросов с их стороны. Мы стараемся честно рассказать об истории, в том числе и о проблемных для Литвы моментах, - рассказывает Р. Падваискис.

– Какие вопросы вам задают чаще всего во время экскурсии?

– Молодёжь чаще всего интересуется вопросами побегов. Фильмы, книги, часто формируют соответствующие художественные образы. Ещё интересуются людьми, которые здесь раньше работали, а именно их судьбой. Интересуются судьбой и тех, кто сотрудничал с силовыми структурами того времени. Я хотел бы подчеркнуть, что эти вопросы задают не только молодые люди из Беларуси, но и другие посетители.

– Есть ли отличительные черты между белорусской и литовской молодёжью при посещении Музея? Могли бы ли Вы обозначить какие-то особенности, если они, конечно, присутствуют?

– Да, небольшие отличия есть. Литовская молодёжь больше знает о своей истории и своём крае. Белорусы всё же гости здесь и, к сожалению, мало знают об истории Литвы. Однако, и мы мало знаем об истории Беларуси. И я надеюсь, когда в Беларуси появятся похожие музеи, то мы будем рады познакомиться с этой частью истории Беларуси. Больше узнать, например, о Куропатах, тюрьме “американке” и других местах. Понимаете, наша молодёжь уже подготовлена к открытости. У нас уже нет советского нарратива в преподавании истории, который был до восстановления независимости. В остальном же, большого отличия между молодёжью Беларуси и Литвы нет.

– А как часто вообще белорусы посещают Музей? И какие отзывы от белорусов Вы слышите?

– Мы стараемся, чтобы белорусы приходили чаще. Да, белорусы всё ещё больше посещают торговые центры Вильнюса, но мы стараемся работать с людьми, которые посещают наш Музей. И позитивную динамику мы видим. Людей становится больше. Вот буквально сегодня были ребята из Минска и просили меня провести экскурсию. Здесь есть проблема языка. У нас не так много людей, которые могут провести экскурсию на русском языке. Есть те, кто понимает экспозицию Музея, как антисоветскую пропаганду, например потомки семей работников советской государственной безопасности. Но мы со всеми дискутируем. Наша функция – просвещение. Между двумя мнениями мы всегда сможем найти общий язык.

Похожие вопросы мы задали и Эмилии Гуобиене.

Foto: Фото организаторов

– Госпожа Эмилия, вы часто работаете с молодёжью из Беларуси. Отличается ли белорусская молодёжь от своих литовских сверстников и если да, то какие бы главные отличия вы бы могли выделить?

– Я бы сказала, что литовская молодёжь посмелее. Они задают разные вопросы и стараются вести дискуссию. Когда я работаю с белорусской молодёжью, то чаще всего я могу спокойнее говорить, а с литовцами чаще можешь вести дискуссию.

– Во время экскурсии, вы безусловно затрагиваете тему Великого Княжества Литовского. С вашей точки зрения, важна ли история ВКЛ для белорусов? Как белорусы воспринимают литовский нарратив истории ВКЛ?

– Да, конечно эта история для них важна. Я всегда стараюсь напомнить, что это наша общая история, поскольку было одно государство. Исторические фигуры, как, например, представители знати - Радзивиллы, жили как на территории современной Литвы, так и на территории современной Беларуси. Эта наше общее наследие. Люди воспринимают такой нарратив позитивно.

– Вильнюс посещает много гостей из России, Украины, Латвии и т.д.. Как бы Вы охарактеризовали белорусов на фоне остальных соседей? Есть ли какие-то особенности? Можете поделиться Вашими наблюдениями?

– Я бы назвала белорусов – самыми интеллигентными. Например, россияне себя ведут как "старшие братья", чаще задают провокационные вопросы. Белорусы, особенно белорусская молодёжь, ведут себя очень интеллигентно. Я всегда и своим коллегам говорю, что с белорусской молодёжью очень приятно работать.