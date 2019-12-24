Католики, протестанты и ряд православных церквей готовятся к празднованию Рождества

Этот праздник отмечают в совокупности около полутора миллиардов человек в странах преимущественно Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, а также в некоторых азиатских и африканских государствах.

24 декабря католики всего мира отмечают Сочельник, а 25 декабря – Рождество. У православных и старообрядцев этот праздник наступает две недели позже, в связи с чем многие жители Литвы, в особенности создавшие смешанные семьи, отмечают праздник дважды.

Именно с Рождеством связан обычай устанавливать в домах наряженную ель, символизирующую древо рая и вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Нового Адама — Иисуса Христа. Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары — золото, ладан и смирну, легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки.

В Римcко-католической церкви и большинстве протестантских Рождество празднуют по современному григорианскому календарю. С ним совпадает новоюлианский календарь, по которому Рождество празднуют 25 декабря прихожане ряда православных церквей мира.

Посетить торжественные богослужения и собраться за традиционным праздничным столом в кругу семьи предстоит и многим жителям Литвы.

Сотрудники информационного портала DELFI поздравляют всех читателей со светлым праздником Рождества. Пусть на протяжении всего грядущего года вас сопровождают лишь хорошие новости, дарующие радость, покой и вдохновение.

Счастливого Рождества!