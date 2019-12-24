Последний день для покупок: в Рождество торговые центры работать не будут

Крупные супермаркеты Maxima, Norfa, Lidl, Iki и Rimi в праздничное время будут работать по сокращенному графику, а 25 декабря ни один из них работать не будет.

В канун Рождества магазины Lidl будут открыты до 18.30, а в канун Нового года - до 20.00. Во второй день Рождество все магазины Lidl будут открыты с 10 до 19.30.

Магазины Iki будут в канун Рождества будут работать до 20 часов, в день Рождества закроются, а откроются в 9.00 26 декабря. В канун Нового года большинство магазинов этой сети закроются к 8 вечера и откроются в 10 утра 1 января.

Торговый центр Norfa будет закрыт в первый день Рождества и Нового года. 24 декабря Norfa будет работать на 2 часа меньше, а 31 декабря - на 1 час меньше.

В первый день Рождества, 25 декабря, магазины Maxima будут закрыты. Они откроют свои двери в 9 часов утра на второй день Рождество и закроются в свой обычное время. В канун Рождества магазины будут открыты до 7 вечера. 31 декабря магазины Maxima будут открыты до 21.00, а 1 января все магазины Maxima будут открыты с 12 часов дня, а 5 магазинов будут закрыты: в Вильнюсе - Maxima в Outlet Park, в ТЦ Ozas, в ТЦ Europa, в Каунасе - в торговом центре Akropolis, в Клайпеде - в ТЦ Banginis.

В канун Рождества все магазины Rimi будут на несколько часов меньше: супермаркеты формата "гипер" - до 20.00, магазины поменьше, в зависимости от города и местоположения, а еще меньше - до 19.00, 18.00 или 17.00. Ни один сетевой магазин не будет работать в Рождество. Во второй день Рождества магазины Rimi будут открыты с 9 утра и будут работать на несколько часов меньше, до 8 вечера.

До 8 вечера супермаркеты Rimi будут открыты в канун Нового года. 1 января магазины формата "гипер" будут открыты с 12.00 до 20.00, за исключением Rimi в ТЦ Nordika в Вильнюсе, ТЦ Rytas в Паневежисе, Rimi в Вильнюсе на ул. Линкмену 22 и ул. Укмергес 233, а также Rimi в Мажейкяй, на улице Жемайтес 38, - они не будут работать в первый день 2020 года. Супермаркеты Rimi формата "супер" в этот день откроются позже, с 12.00 до 20.00.