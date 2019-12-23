Еврокомиссия запросила у Литвы объяснения по вопросу написания нелитовских фамилий

Европейская Комиссия (ЕК) запросила у литовских ведомств объяснения по поводу мер, которые намечается предпринять по вопросу написания личных имен граждан других стран Евросоюза.

Как утверждают брюссельские должностные лица, граждане ЕС сталкиваются в Литве с препятствиями, когда пытаются получить паспорта или документы удостоверения личности, если в их личных именах имеются буквы q, x или w, которых нет в литовском алфавите.

"Мы были бы благодарны, если литовские ведомствам объяснили, которые структурные меры приняты для обеспечения того, чтобы органы литовской власти незамедлительно признали личные имена граждан ЕС, которые часто передвигаются", – написала в письме представительнице Литвы при ЕК гендиректор по правосудию и делам потребителей ЕК Тиина Састола.

Литовские суды не раз обязывали госведомства разрешить написание в документах личных имен с нелитовскими буквами q, x или w.

Однако представитель ЕК подчеркивает, что практика литовских государственных ведомств демонстрирует непоследовательность, а рассмотрение законопроекта о написании нелитовских фамилий отложено до весенней сессии парламента 2020 года.

Она утверждает, что у граждан есть право пользоваться собственными правами и без обращения в суды.

"Комиссия хотела бы подчеркнуть, что граждане ЕС должны получить возможность пользоваться собственными правами в рамках законодательства ЕС и не обязаны для этого, прежде всего, обращаться в национальные суды", – говорится в письме А. Астолиы, копией которого располагает BNS.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс в декабре сообщил, что планируется обращение в Конституционный суд за разъяснениями написания нелитовских фамилий в документах, а также рассматривается изменение регламентирующих этот процесс правовых актов.

Дискуссия о написании имен граждан в Литве длится уже десятилетия. Одни политики предлагают разрешить использование букв на основе латинского алфавита и на основных страницах документов, чтобы обеспечить право личности на его фамилию, другие утверждают, что таким образом будет принижен статус литовского языка как государственного и предлагают писать имя и фамилию на основе латинского алфавита только на второй странице документа.