Рождество в Аникщяй: где отдохнуть и что посмотреть

Буквально считанные дни остаются до главных зимних праздников - Рождества и Нового года. Помимо подарков для людей одной из "головных болей" в это время становится вопрос, как с пользой и с интересом провести предпраздничные и праздничные выходные.

Некоторые загодя приобретают туристические путевки и отправляются туда, где теплее, другие - едут в деревни и маленькие городки к своим родителям и бабушкам с дедушками, третьи - остаются дома и делают выбор в пользу встреч с родственниками и друзьями, а также посещают достопримечательности и места для развлечений в своих городах.

В том случае, если вы в эти праздничные дни остаетесь в Литве, но в то же время сидеть дома для вас не является радужной перспективой, - есть немало вариантов и внутри страны, куда вы могли бы отправиться на 1-2 дня и увлекательно провести время. Одним из таких мест является город Аникщяй. В первые дни декабря корреспондент DELFI отправился туда в двухдневный пресс-тур, организованный местным самоуправлением, и рассказывает, что вам может предложить и чем может удивить этот городок.

Аникщяй - небольшой 10-тысячный городок в северной части Литвы. Обычно такие небольшие населенные пункты у обывателя могут ассоциироваться со скукой, упадком, оттоком населения, высокой безработицей. Однако двухдневное пребывание в нём не оставило таких негативных впечатлений. В городе бурлит своя жизнь: люди гуляют по местному рождественскому городку, катаются на рождественском поезде, греются глинтвейном, любуются главной городской ёлкой, покупают сувениры. Количество ресторанов и их качество также приятно удивили, везде сидят люди, некоторые просто пришли поужинать и выпить чего-нибудь алкогольного в этот холодный выходной день, другие - компанией отмечают какой-то праздник. На какой-то миг сложилось даже ощущение, что в цифру "количество населения Аникщяй" закралась какая-то ошибка и на самом деле жителей раза в 2-3 больше. Возможно, такое оживление на улицах, в ресторанах и барах было связно с тем, что это был выходной день.

СПА-Вильнюс

В последние годы местное самоуправление всерьез взялось за развитие туристической инфраструктуры города, и вложенные усилия и инвестиции начинают приносить свои плоды. По рассказам наших гидов и сопровождающих возникло ощущение, что Аникщяй явно решил составить конкуренцию Друскининкай в туристическом направлении. Не особенно это скрывают в беседах и представители местной туристической отрасли и, скорее, данное наблюдение является "Секретом Полишинеля". Ведь недаром лучшим отелем города является 4-звездочный эко-отель при лечебно-оздоровительном SPA-центре SPA VILNIUS Anykščiai, в котором вам предложат большую часть тех услуг, за которыми люди обычно едут в Друскининкай.

Название "эко-отель" не случайно. На его территории запрещено курить, за исключением единственного специально-оборудованного места в 30 метрах от главного входа, сам комплекс находится в экологически чистом живописном месте на фоне Аникщяйского бора и реки Швянтойи. SPA-центр располагает 47 номерами. В основном это семейные апартаменты на 4-6 человек, прекрасно оборудованные для комфортного отдыха и с красивым видом из окна. В каждом номере помимо воды вам бесплатно положены яблоки, выращенные в саду самого центра. В будние дни и в дни рождения, по словам персонала, вас ожидают приятные сюрпризы в виде скидок.

Одна из линий концепции устройства комплекса заключается в том, что в каждом помещении вы будете ощущать разные ароматы, а сопровождать вас будет фоновая музыка, которая также будет различаться в зависимости от предназначения конкретной комнаты.

Главное, зачем люди едут сюда, это, конечно же, SPA и массаж, лечебные ванны, бассейн с джакузи, бани, большой хамам. Внимание всех приглашенных журналистов привлекло небольшое строение рядом с корпусом отеля. Менеджер объяснила, что это домик, в котором массажисты работают в летнее время, и настоятельно рекомендовала нам испробовать данное удовольствие. Но поскольку на календаре далеко не лето, пришлось отложить эту процедуру до более теплых дней.

Еще одна вещь, которой известен SPA-центр в Аникщяй, - это источник минеральных вод. Недалеко от ресепшна стоят 3 бювета, из которых можно попробовать воду разной степени минерализации. Персонал объяснил, что на самом деле источник один, а разные вкусовые качества и температура в разных бюветах создаются искусственно. По такому же принципу работают практически все курорты с минеральными источниками, даже Карловы Вары. Источник там также один, а большое количество бюветов с разной водой - это уже маркетинг.

Помимо минеральных вод в коридорах можно увидеть чайники с чаем на различных травах, который также предлагается посетителям бесплатно. Поскольку центр имеет статус эко-отеля, то и использовать они стараются одноразовую бумажную, а не пластиковую посуду.

С недавних пор в SPA-центре появилось новшество, которое сделает удобнее ваш отдых, если вы приехали с детьми. С июня этого года они запустили опцию под названием "Детский лагерь". Персонал под каникулы подстраивается отдельно под каждую страну, из которых обычно к ним приезжают - Литву, Латвию, Беларусь, Россию. Во время каникул в какой-либо из этих стран начинает действовать "Детский лагерь" - каждый день с 9 до 13 часов с детьми занимаются аниматоры, которые пекут с ними пиццу, лепят из пластилина, рисуют, отправляются в лес изучать окружающие нас растения и так далее. Менеджер SPA-центра отмечает, что это полезно с языковой точки зрения, поскольку занятия ведутся на литовском, русском и английском. Кроме того, это лишает родителей головной боли, чем занять детей вечером, поскольку сдружившись между собой в дневное время, они уже сами отправляются играть в свободное время в детскую комнату.

Конечно же, после различных водных процедур самое время пойти подкрепиться и утолить появившееся чувство голода. Для этих целей в отеле есть ресторан Miške ("В лесу"), который предложит вам большой ассортимент рыбных, мясных и вегетарианских блюд. Многие ингредиенты, как например, овощи, выращиваются в собственном огороде SPA-центра. А хлеб кондитеры ресторана также выпекают по своему собственному рецепту. Также можно отведать грибной крем-суп с грибами, которые были собраны в близлежащем лесу. Ну а перед едой для аппетита вам могут предложить эксклюзивный напиток, изготовленный по специальному заказу - 38-градусную настойку "Лашинине" ("Сальная").

Инкубатор искусств

Если вдруг вам захотелось привезти из Аникщяй сувениры, подарки или предметы, которые будут полезны в быту и повседневной жизни, то самое время отправиться в местный инкубатор искусств. Это пространство действует постоянно и резидентами в нем являются разные художники и ремесленники. Здесь вы можете приобрести косметику, изделия из стекла, керамики, дерева, шерстяные шапки, варежки, носки и шарфы, бижутерию. Практически все является ручной работой. Корреспондент DELFI, например, воспользовался выпавшей возможностью, и приобрел шерстяной шарф за 12 евро.

В инкубаторе искусств также есть конференц-зал для проведения различных мероприятий. А если вы отправились в Аникщяй с детьми, то вы можете сводить их в находящуюся здесь же комнату виртуальной реальности, а также в космическую комнату и на несколько минут погрузиться путешествие по галактике.

Инкубатор искусств в каком-то смысле является социальным проектом, призванным помочь начинающим художникам и ремесленникам запустить свой бизнес. Разрешение на резидентуру здесь выдается на 5 лет и стоит, по словам работников самоуправления, небольших денег. Многие, благодаря инкубатору, переезжают жить в Аникщяй из больших городов.

Дом писательницы

Любителям истории обязательно стоит посетить дом-музей писательницы Броне Буйвидайте. Ценность и интерес его в том, что одна комната музея абсолютно аутентична, то есть там сохранена обстановка жизни и труда писательницы в последние годы жизни. Также в домике работает маленький книжный магазин творческих изданий жителей Аникщяй.

Сотрудница музея показала собравшимся журналистам небольшой мастер-класс. Она продемонстрировала, как в старину в Литве готовили ритуальное блюдо - традиционный рождественский хлебец (каледайтис, плоткяле). Это безвкусное блюдо в виде квадратной гладкой пластины. Оно готовится из теста, которое месят исключительно из муки и воды. Хлебцы в старину в монастырях и костелах готовили на специальной печке. Процесс этот длительный и трудоемкий. Сначала смазывают и протирают крышку и основную часть печки, чтобы тесто не прилипало. Затем тесто из муки и воды намазывается на основание печки и при высокой температуре прижимается крышкой. Вышедшее за края тесто обрезается ножом, а полученный продукт в итоге и является рождественским хлебом. Правда, прежде чем, у вас получатся идеальные ровные квадраты, вам предстоит сделать 10, а то и 20 попыток. Не зря ведь говорится, что первый блин комом.

Традиционным это блюдо было в Литве, Польши и Беларуси. Вечером, когда семья садилась за праздничный стол, самый старший в семействе брал хлебец и делил его между всеми остальными членами семьи. Сейчас, естественно, практически никто изготовлением его в домашних условиях не занимается.

Музей узкоколейной дороги

Еще одним местом, которое привлекает внимание туристов, является музей узкоколейной дороги. Узкоколейная дорога была построена 120 лет назад. В Аникщяй она действует до сих пор. Там вы можете прокатиться всей семьей на ручной дрезине или на трёхколёсном рельсовом велосипеде. Кроме того, вы можете посетить множество представленных экспозиций, сделать уникальные фотографии, посидеть за рулем паровоза, произведенного на заводе Skoda в Чехословакии, ощутить тяжелый дух времен сталинских репрессий, побывав внутри вагона, в которых обычно в то время депортировали людей по национальному признаку из их исторических мест проживания. Начальник станции (музея) Раймондас с юмором и очень живо расскажет вам историю музея, историю узкоколейной дороги, проведет экскурсию по всем экспозициям, и в конце напоит горячим чаем в здании самой станции, показав свой кабинет, оформленный в стиле начала XX века.

Одной из новейших экспозиций музея является выставка советских автомобилей и мотоциклов. Там вы увидите и старинные "Чайки", и "семерки", и "копейки", и "Москвичи", а также множество грузовой техники, автомобиль ГАИ советского времени и много чего еще. Вся техника чистая, покрашенная, выглядит очень красиво и ярко. Многие из "экспонатов", вроде как, даже на ходу.

Bangenis

Если вы предпочитаете активный и полезный для тела отдых, то вам несомненно нужно посетить местный центр Bangenis. Здесь вы сможете посетить тренажёрный зал, затем 6 видов бань - турецкую, финскую, русскую, парилку на гималайской соли и другие. После чего окунуться и поплавать в бассейне и порелаксировать в джакузи.

По окончании водных процедур и в завершении насыщенного дня вам обязательно нужно подняться на второй этаж Bangenis и посетить эко-бар, в котором вам предложат различные смузи и коктейли из свежевыжатых фруктовых соков.

В данной статье представлен далеко не полный перечень всех достопримечательностей, музеев и мест отдыха в Аникщяй. В материал вошли лишь те, которые были показаны журналистам в рамках пресс-тура. Поездка показала, что двух дней в этом маленьком городке явно недостаточно, чтобы увидеть все, чем он может удивить. В Аникщяй есть также известный музей лошади, тропа в кронах деревьев и много чего другого. Если вам повезло, и во время вашей поездки туда установился снежный покров, то вам удастся покататься и на горных лыжах.

Главным символом Рождества и Нового года, конечно же, является ёлка. Как раз в дни нашего пребывания там зажигали огни городской ёлки. Город устроил по этому случаю большой праздничный концерт, фейерверк и световое шоу на воде. Ну а эксклюзив ёлки Аникщяй в том, что она расположена на понтоне в центре реки. Поэтому, если решите поехать туда, обязательно сходите на нее посмотреть. И опять же, если вы с детьми, то это прекрасная возможность зайти в резиденцию Деда Мороза, которая переехала сюда в этом году из Рокишкиса, и находится с рядом с рождественским городком.