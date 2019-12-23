Погода в праздники будет теплой и дождливой

В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон. Днем будет пасмурно, во многих районах ожидаются небольшие дожди, морось. Во многих районах днем ожидается туман. Температура днем 4-7 градусов тепла.

Во вторник ночью будет облачно, во многих районах ожидается дождь, правда, небольшой. Сильный дождь возможен только на юго-востоке. Местами прогнозируют туман. Температура на будет ниже чем 2-6 градусов. В Сочельник погода почти не изменится. Будет облачно и дождливо. Сильные дожди будут идти в Центральной и Восточной Литве, меньше осадков будет на Западе. Днем будет 3-7 градусов тепла.

25 декабря по-прежнему будет облачно, прояснения возможны лишь на западе страны. Во многих районах пройдут дожди: ночью сильные дожди будут идти на востоке, на западе осадки будут небольшими, днем почти по всюду возможен небольшой дождь. Ночью будет 1-5 градусов тепла, днем 2-6 градусов.

26 декабря будет облачно, небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где останется вероятность осадков. Температура ночью будет 1-4 градуса, местами около 0, поэтому будет скользко. Днем будет 1-5 градусов тепла.

В пятницу в большинстве районов снова ожидаются небольшие осадки, на смену дождю придет мокрый снег. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, местами будет скользко, днем воздух прогреется до 0-4 градусов.

По нынешним данным, в выходные в большинстве районов ожидаются небольшие осадки, постепенно они перейдут в снег. Ночью небольшие осадки, днем будет около 0.