Новости об услугах нотариусов: одни услуги подорожают, другие будут бесплатными

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что Минюсту удалось снизить расходы молодых семей, приобретающих жилье и что сеть нотариусов в Литве работает слаженно и качественно. Несмотря на это, клиенты нотариальных контор жалуются на высокие расценки, а нотариусы – на низкие зарплаты.

Минюст и Нотариальная палата объявили о пересмотре цен. В планах отказ от налога на ипотеку для молодых семей. Министр сказал, что налог на ипотеку не придется платить тем семьям, в которых одному из супругов до 36 лет, а сумма кредита не превышает 87 000 евро. В прошлом году было заключено 11 506 таких сделок.

"Мы видим, что некоторые люди, особенно молодые семьи, обосновываются в Литве, покупают жилье, воспитывают детей и при этом платят большие налоги нотариусам. Сейчас молодым семьям не придется платить налог за ипотеку, это будет нулевой налог. Это значит, что если покупаешь жилье в кредит, то платишь только за сделку, за ипотеку - нет", – сказал Янкявичюс, прибавив, что обычно за ипотеку плата составляла 120 евро.

Однако эта льгота касается только молодых семей. В обществе все еще бытуем мнение о том, что расценки нотариусов слишком высокие и говорят о том, что их доходы должно регулировать государство, но министр считает, что расценки только кажутся большими и заметил, что некоторые даже надо повысить.

"Это так только кажется, что их расценки большие. Особенно, когда речь идет о крупных сделках. Есть нотариусы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, но есть и в небольших городах. Они работают на себя. А некоторые услуги нотариусов очень дешевые. Например, подтверждение копий стоит 0,58 евро. Мы такие цены немного подняли, до 1 евро. Нет такого, что нотариусы зарабатывают очень много, особенно те, которые работают в небольших городах. В Вильнюсе сделок много, они стоят дорого. В Вильнюсе нотариусы зарабатывают немало, но только, когда наблюдается бум в сфере недвижимости. Но я рад, что мы нашли общее соглашение и ипотека ничего не будет стоить", – сказал министр.

Минюст подготовил расценки, согласно которым за некоторые услуги нотариуса не будут платить сироты и лица, живущие с опекунами. Эти поправки сейчас согласовывают с Минфином.

Кроме того, при оформлении наследства близких - родителей,детей, бабушек и дедушек, внуков и т.д. утверждение договора будет стоить в два раза меньше. Сюда же относится и раздел имущества, нажитого в браке. Если Минфин одобрит эти поправки, то новые расценки будут действовать с 1 января 2020 года.