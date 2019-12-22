Протесты не помогли: закрывается Вильнюсская футбольная школа

Горсовет Вильнюсской мэрии решил закрыть Вильнюсскую футбольную школу, которая находится в Фабийонишкес. Администрация мэрии указала, что школа работала неэффективно, непрозрачно и не могла конкурировать с частными футбольными школами.

Решение поддержали правящие консерваторы и партия Свободы, членом которой является мэр Ремигиюс Шимашюс, против выступали правящие "трудовики", Избирательная акция поляков Литвы и оппозиция.

Мэрия указала, что основная причина закрытия бюджетного ведомства – с 2020 года вступает в силу требование Литовской федерации по футболу (ЛФФ), в соответствии с которым в Элитной лиге не смогут играть молодежные команды, учредителями которых являются мэрии или государство.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас подчеркнул, что закрытие школы было "неизбежным шагом и из-за серьезных проблем в деятельности школы", например, декларировали больше учеников, чем было на самом деле, неэффективно работали, обнаружили непрозрачное управление, в качестве дотаций школа получила большие деньги".

Поскольку с 2020 года муниципальные школы не смогут конкурировать с частными, по словам Бенкунскаса, школу решили закрыть.

Кроме того, будет проведен аудит работы школы, чтобы выяснить, реальны ли подозрения.

Вице-мэр сказал, что детей переведут в частные школы (их в Вильнюсе 21), желающим предложат выбирать другие виды спорта.

Школу посещали больше 200 детей, работали 17 тренеров.

Против закрытия школы протестовали родители. Представитель родителей Юрате Струмските-Разгуне сказала, что решение было принято "в спешке и тайно".

Мэрия подозревает школу в финансовых нарушениях, но их ясно не указывают, кроме того, у мэрии и у школы разные данные о числе детей: мэрия утверждает, что школу посещают 250 детей, а школа - 321.

Вице-мэр Эдита Тамошюнене отметила, что решение принято в середине года, поэтому неясно, как быть с детьми.